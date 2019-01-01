"МастерШеф. Профессионалы": участникам выдадут на продукты 50 гривен

Новый выпуск кулинарного шоу зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 9 марта.

Судьи шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ во время кастинга отобрали лучших шеф-поваров. Из нескольких сотен участников осталось всего 24 человека, но 9 марта шоу покинут еще 9 профессионалов.

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По данным Государственной службы статистики Украины, среднестатистический украинец тратит на обед 50 гривен. И в эту субботу именитые шеф-повара спустятся с кулинарного Олимпа в реальную жизнь. Как говорят судьи проекта, им не интересно смотреть на то, как профессионалы готовят фуагра и гребешков. Пришло время увидеть, на что действительно способны кулинары с опытом.

Каждому участнику выдадут 50 гривен. У них будет возможность объединиться в тройки с другими участниками, и на свои деньги купить продукты в супермаркете. А далее – дело за малым: приготовить лучшее блюдо, чтобы впечатлить судей.

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Этот конкурс станет первым после кастинга, и профессионалы впервые столкнутся с командой работой. На работе каждый участник сам себе начальник, а на кухне “МастерШеф“ им придется прийти к компромиссу, иначе конец. Команда, что не справится с заданием, полным составом навсегда покинет проект.

Кто из профи останется в шоу, а кто не слишком профессионален для “МастерШеф. Профессионалы“, увидим в субботу 9 марта в 19:00.

Напомним, ранее звезда шоу “МастерШеф“ показала трогательные снимки с мамой.