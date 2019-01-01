Звезда "Крепостной" Алексей Яровенко рассказал о знакомстве с женой

Актер Алексей Яровенко сыграл в сериале "Крепостная" Алексея Косача.

Костюмированная драма “Крепостная“ на СТБ богата на ярких героев, харизматичных молодых актеров и актрис.

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Молодой белорусский актер Алексей Яровенко сыграл благородного и искреннего Алексея Косача, который безумно влюблен в главную героиню Катерину. А какая же реальная любовь актера в жизни?

“Моя жена Ольга Карпова – актриса Театра драмы и комедии на Левом берегу. Мы с ней познакомились в Кишиневе, когда наши студенческие школы из Минска и из Киева приехали на театральный фестиваль студенческих школ. Я увидел ее и все – и случился взрыв! После этого мы переписывались, ездили друг к другу, потом решили съехаться, потому что жизнь на расстоянии уже была невыносима“, - делится Алексей.

Алексей Яровенко и Ольга Карпова Пресс-служба

К тому же, молодые люди решили жить не в Минске, а в Киеве – на родине Оли.

“Я белорусский актер, я об этом всегда заявляю, потому что я воспитанник белорусской школы и для меня это честь, я всегда об этом говорю. Но снимаюсь в Украине с момента переезда, у меня сразу же в 2016 году появился проект. Очень нравится сниматься, потому что в Украине много людей, которые горят этим делом, у них очень высокий уровень профессионализма. И в Украине широкий рынок, много проектов и людей, которые хотят это делать и делают это здорово“, - комментирует такое решение главный герой “Крепостной“.

Алексей Яровенко и Ольга Карпова Пресс-служба

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Также Алексей поделился качествами, которые ему нравятся в женщинах и, которые безусловно воплощает его жена.

“Мне нравится, когда есть женская интуиция и эмпатия, когда девушка умеет понимать и сопереживать. Моя супруга всегда понимает, что происходит со мной. Это важно каждому актеру. Это специфика нашей профессии. Удача, успех или провал. Но важно, чтобы человек, который рядом с тобой, всегда понимал тебя и мог поддержать. Поскольку она тоже актриса, у нас это взаимно“.

Напомним, ранее СТБ выпустил промоклип сериала “Крепостная“ на песню Скрябина.