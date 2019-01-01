"Залюбила": Участница "Холостяка 5" Лия Ли выпустила новый трек

Певица представила весенний сингл "Залюбила".

Певица Лия Ли уже успела занять свое место в сердцах слушателей, поэтому не перестает удивлять их, представляя новую композицию “Залюбила“.

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Песня рассказывает о любви, которая переросла в историю. Героиня так любила своего избранника, что предпочла забыть его и дала волю чувствам чтобы почувствовать что-то неизведанное новое.

“Эта песня очень важна для меня, потому что у каждого из нас была история перегорания, когда ты очень стараешься дать человеку все, а она просто пренебрегает этим. Я посвящаю этот трек всем влюбленным, которые хоть раз испытывали это на себе“, - делится Лия Ли.

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Энергичный саунд непременно заставит каждого почувствовать легкие нотки весны, а главный меседж, который несет композиция позволит задуматься и идти дальше.

“Не нужно зацикливаться на одном человеке, особенно, когда вы понимаете, что от него нет никакой отдачи. Нужно идти дальше, ведь ваше счастье где-то рядом “, - комментирует певица.

Напомним, ранее TARABAROVA презентовала клип “Мені казково“.