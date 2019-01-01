Наполовину турок: Руслан Сеничкин раскрыл секреты своего происхождения

Телеведущий утреннего шоу Сніданок з 1+1 появился на обложке журнала в образе восточного мужчины.

Сегодня, 7-го марта, в продажу поступил журнал Теленеделя, главным героем которого стал многими любимый телеведущий Сніданок з 1+1, участник третьего сезона Танці з зірками Руслан Сеничкин.

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В номере телеведущий предстает перед читательницами в турецком, соблазнительном образе. А в будущем Руслан легко сможет сыграть роль в турецких сериалах и составить конкуренцию местным актерам.

На страницах Теленедели Руслан Сеничкин дал первое большое откровенное интервью и признался, что в нем течет турецкая кровь, и он чувствует себя турецким мужчиной.

Руслан Сеничкин на обложке журнала Теленеделя Пресс-служба

В подтверждении своих слов телеведущий рассказал, что сдал тест ДНК для американской лаборатории, чтобы постараться узнать больше о своих предках, сколько в нем каких кровей.

По словам Сеничкина, о своих турецких корнях, он узнал в детстве от мамы:

“Поскольку был черноволосым, и в школе, и в детском саду меня называли то грузином, то армянином, то татарином, то евреем! В конце концов, пошел к маме и спросил прямо, кто же я по национальности. Оказалось, бабушка по отцовской линии турецких кровей. Когда подрос, выяснил, как это получилось. Несколько столетий назад там, где жила родня папы, было нашествие турков. Некоторые брали с собой в походы жен. На одной из них после гибели ее супруга женился мой прапрадед. Вот так в нашем роду произошло смешение славянской и турецкой крови. У бабушки, например, была типичная восточная внешность. И одна из моих сестер очень похожа на турчанку“.

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Телеведущий признался, что хочет с командой слетать в Турцию, исследовать разные регионы этой невероятно красочной страны, и даже, возможно, попасть в архивы, посоветоваться с экспертами как искать своих родственников.

Сеничкин вспомнил, как полтора года назад ездил с коллегами в Анталию, где максимально представлена турецкая кухня, и готовил при +52 градусах донер-кебаб.

Также в откровенном интервью Руслан Сеничкин рассказал о своем любимом типаже женщин, про отношения к браку, мечты о детях, личные секреты релаксации и травмах на шоу Танці з зірками.

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