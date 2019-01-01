Золота Жар-птиця 2019: кто станет режиссером-постановщиком церемонии

Церемония награждения премии "Золота Жар-птиця" состоится 18 апреля.

Подготовка к самому грандиозному музыкальному событию весны – в самом разгаре. Телеканал М2 готов назвать имя режиссёра-постановщика церемонии премии “Золота Жар-птиця” в этом году.

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Им станет один из главных режиссёров Восточной Европы, звёздный клипмейкер Катя Царик.

“Мне нравится эта церемония, можно даже сказать, что я выросла на ней! Рада её триумфальному возвращению! В прошлом году я присутствовала в зале в качестве гостя. Когда ко мне обратились организаторы и предложили её срежиссировать, я без раздумий согласилась! – комментирует режиссёр.

Катя Царик Пресс-служба

Известно, что уже разработана концепция проведения “Золотої Жар-птиці-2019”, поэтому в ближайшее время творческая группа будет работать непосредственно над номерами исполнителей. Детали мероприятия и все ключевые “фишки” держатся в секрете.

“Это будет очень масштабно! Такого шоу Дворец “Украина” точно ещё не видел! Акцент во всех номерах будет сделан на визуальной части. Обещаем много графики, света, звука и видеомэппинг. В каждом из выступлений артистов будет зашифрован определённый смысл“, – делится Царик.

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К подготовке шоу задействована команда профессионалов в сфере организации: художники-постановщики, специалисты в области светового, звукового сопровождения и виджеинга. Конструкция и дизайн сцены, которые пока не разглашаются, также обещают удивить.

Золота Жар-птиця 2019: Пресс-служба

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця” состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарёв и другие. Специальным гостем вечера станет Тина Кароль.

Напомним, ранее MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом.