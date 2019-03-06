MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом

Известная украинская певица, участница третьей украинской “Фабрики звезд“ MamaRika презентовала трек под названием “Prolisky“.

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Лирик-видео на новую композицию артистка представила на своем официальном Youtube-канале.

“Всем нам известно, что подснежники - это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Ребята, любите и берегите своих любимых, ведь зачем вам те проблемы“, - прокомментировала новинку MamaRika.