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MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом

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Певица выпустила новый сингл "Prolisky".
MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом
MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом
instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица, участница третьей украинской “Фабрики звезд“ MamaRika презентовала трек под названием “Prolisky“.

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Лирик-видео на новую композицию артистка представила на своем официальном Youtube-канале.

“Всем нам известно, что подснежники - это редкие и хрупкие цветы, которые, как и мы девушки, нуждаются в защите и заботе. Ребята, любите и берегите своих любимых, ведь зачем вам те проблемы“, - прокомментировала новинку MamaRika.

Напомним, ранее Оля Полякова шокировала фанов архивным снимком.

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Теги: MamaRika
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.03.2019, 17:01
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гость
хит? ХРЕНЬ! и песня и клип для детей... очередная херня!
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