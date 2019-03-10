Узнайте, где можно посмотреть восьмой выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть восьмой выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 марта, выйдет 8 выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть онлайн “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: Юрий Горбунов похвастался стильным снимком с Тиной Кароль

В новом эфире зрители увидят первый этап вокальных боев. Тренеры шоу Потап, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan вместе со своими командами вокалистов будут посоревноваться на ринге.

Напомним, по итогам слепых прослушиваний в шоу прошли следующие вокалисты:

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири, группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева, Виктория Боцвина, Богдан Богославец, Дарья Ворончук.

Читай также: “Холостяк“ 9 сезон: где и когда смотреть первый выпуск

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы, Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть, Алина Подлужная, Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова, Андрей Карпов, Виктория Олейник.

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский, Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник, Наталья Корниленко, Арсений Журавель, Николай Запорожан, Аделина Шевченко, Катерина Гудым, Катерина Гулюк, Артем Банар.

Читай также: Сергей Бабкин придумал, что подарить супруге на 8 марта

Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов, Самуэле Грилли, Артем Лиска, Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский, Энрикеш Жоао, Ангелина Василевская, Герман Романченко, Гиорги Дарахвелидзе, Александр Тесленко, Оксана Муха.

Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.