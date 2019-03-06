Александр Рыбак: "Нацотбор должен объединять всю страну перед Евровидением"

Певец и скрипач Александр Рыбак стал специальным гостем в рейтинговом шоу Melodi Grand Prix.

В этом году исполняется 10 лет с момента победы Александра Рыбака на песенном конкурсе “Евровидение-2009”. Известный певец и скрипач стал специальным гостем в рейтинговом шоу Melodi Grand Prix 2019, которое транслируется на всю Скандинавию. Специально для шоу певец подготовил эксклюзивный номер.

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Артист начал свое выступление с виртуозного соло на скрипке, которое плавно перешло в композицию, с которой Рыбак принимал участие в “Евровидении-2018” - “That`s How You Write A Song”, а кульминацией номера стала композиция-рекордсмен - “Fairytale”, которая и принесла победу Александру. На сцене Рыбак был вместе с танцорами, которые сделали яркий и атмосферный номер. Зрители пели вместе с певцом.

“На этом шоу выбирали артиста, который представит Норвегию на песенном конкурсе. Я желаю всем странам, чтобы у них был Национальный отбор такой же яркий и масштабный, как в Норвегии. Так как такие шоу и события объединяют всю страну перед “Евровидением”!” - поделился Александр Рыбак.

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За 10 лет с момента победы на “Евровидение” Александр Рыбак успел записать несколько альбомов, снять более 20 клипов, пишет саундтреки и сотрудничает с мировыми киностудиями. Активно гастролирует по всему миру и записывает дуэты.

“Александр Рыбак написал мюзикл, по которому уже этой осенью будет поставлена театральная постановка. Также, артист не устает радовать своих многочисленных поклонников и часто экспериментирует в своем творчестве, что и делает его таким успешным и востребованным!” - рассказала Яна Прядко, директор артиста.

Напомним, ранее стало известно, что участник “Голосу країни“ представит Грузию на “Евровидении 2019“.