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День рождения Виталия Козловского: лучшие хиты украинского певца

Комментариев: 4
Сегодня известному украинскому певцу исполнилось 34 года.
День рождения Виталия Козловского: лучшие хиты украинского певца
День рождения Виталия Козловского: лучшие хиты украинского певца
instagram.com/vkozlovskiy

Сегодня, 6 марта, украинский певец Виталий Козловский празднует свой 34-й день рождения.

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Творческий путь артиста начался в октябре 2002 года, когда он победил в “Караоке на майдане“. После чего также выиграл первый сезон проекта “Шанс“ в 2003 году. А через шесть лет Виталий получил звание “Заслуженный Артист Украины“.

Козловский также является участником двух Нацотборов на “Евровидение“ 2010 и 2017 года.

В 2012 году певец  разорвал отношения с своим продюсером Игорем Кондратюком и начал новый творческий путь, записав песню “Сияние“.

В честь дня рождения исполнителя предлагаем вспомнить лучшие хиты певца.

  • Літай    

  • Моє море

  • Отпускаю на

  • Не оставляй меня

  •  Не боюсь         

  •  Тільки кохання             

  •  Только рядом

  •  Ты хотела        

  •  Знаєш

 

  • Красота-разлука

  • Загадай

  • Небо плаче

  • Пинаколада

  • Лавина

  • Холодная ночь

  • Шекспир

Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.

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Теги: Виталий Козловский, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  06.03.2019, 10:39
Оценка:  0
гость
Прогнулся под рагулей и стал рагулем
Sancho-s    06.03.2019, 10:24
Оценка:  +1
Sancho-s
Всерасейский праздник, день рождения ватника
pусский  (аноним)  06.03.2019, 10:23
Оценка:  -1
pусский
Да бывал в России этот педик, но мы его сапогом под сраку выпнули обратно в Бандерию!
st2    06.03.2019, 10:08
Оценка:  +2
st2
Кончіта Вюрст
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