День рождения Виталия Козловского: лучшие хиты украинского певца
Сегодня, 6 марта, украинский певец Виталий Козловский празднует свой 34-й день рождения.
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Творческий путь артиста начался в октябре 2002 года, когда он победил в “Караоке на майдане“. После чего также выиграл первый сезон проекта “Шанс“ в 2003 году. А через шесть лет Виталий получил звание “Заслуженный Артист Украины“.
Козловский также является участником двух Нацотборов на “Евровидение“ 2010 и 2017 года.
В 2012 году певец разорвал отношения с своим продюсером Игорем Кондратюком и начал новый творческий путь, записав песню “Сияние“.
В честь дня рождения исполнителя предлагаем вспомнить лучшие хиты певца.
- Літай
- Моє море
- Отпускаю на
- Не оставляй меня
- Не боюсь
- Тільки кохання
- Только рядом
- Ты хотела
- Знаєш
- Красота-разлука
- Загадай
- Небо плаче
- Пинаколада
- Лавина
- Холодная ночь
- Шекспир
Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.
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