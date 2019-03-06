День рождения Виталия Козловского: лучшие хиты украинского певца

Сегодня известному украинскому певцу исполнилось 34 года.

Сегодня, 6 марта, украинский певец Виталий Козловский празднует свой 34-й день рождения.

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Творческий путь артиста начался в октябре 2002 года, когда он победил в “Караоке на майдане“. После чего также выиграл первый сезон проекта “Шанс“ в 2003 году. А через шесть лет Виталий получил звание “Заслуженный Артист Украины“.

Козловский также является участником двух Нацотборов на “Евровидение“ 2010 и 2017 года.

В 2012 году певец разорвал отношения с своим продюсером Игорем Кондратюком и начал новый творческий путь, записав песню “Сияние“.

В честь дня рождения исполнителя предлагаем вспомнить лучшие хиты певца.

Літай

Моє море

Отпускаю на

Не оставляй меня

Не боюсь

Тільки кохання

Только рядом

Ты хотела

Знаєш

Красота-разлука

Загадай

Небо плаче

Пинаколада

Лавина

Холодная ночь

Шекспир

Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.