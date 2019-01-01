Победители “Хіт-Конвеєра” от телеканала М2 сняли дебютный клип

Группа SKEEMANS экранизировала мюзикл на льду в дебютном видео.

Группа SKEEMANS – победители национального конкурса “Хіт-Конвеєр” от телеканала М2 – представляют своё первое видео на песню “Він Є”.

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По словам исполнителей, они сами с нетерпением ждут, когда наконец смогут поделиться им со всей страной.

“За обыденностью и суетой мы не успеваем заглянуть в другой, духовный мир, чтобы найти жизнь, для которой мы предназначены. Именно эту тему песни мы и хотели передать в клипе, и нам кажется, режиссеры своим видением смогли передать её в картинке, – комментируют солисты SKEEMANS. – Съёмки продолжались более суток, мы прошли сквозь холод и усталость, но результат того стоит“.

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Режиссёрами клипа стал творческий тандем режиссёров Димы Манифеста и Дмитрия Шмурака. Его идея – простая, светлая и одновременно необычная: команде удалось воссоздать в кадре целый мюзикл на льду! Поэтому съёмкам предшествовала длительная и тщательная подготовка. Кстати, это первый клип в истории украинского шоу-бизнеса с масштабной постановкой на льду.

“Поверхность льда позволяет сгладить любую бытовую ситуацию. Прогулка в парке превращается в шоу, скучный офис – в танцевальное зрелище! Наш месседж в клипе таков: мы живём в том мире, в котором хотим жить. Пока кто-то жалуется на плохую погоду, другой – по-детски счастливо танцует под дождём!“ – комментирует Дмитрий Шмурак.

“Нашей задачей было снять необходимые кадры за ночь между хоккейными матчами: художники с ног сбились, перенося реквизит! Моё уважение – солистке группы Юле, которая в лёгкой одежде официантки стойко продержалась на минусовой температуре. Это, на мой взгляд, реальный героизм, особенно как для первого клипа“, – добавляет Дима Манифест.

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Премьера клипа SKEEMANS “Він Є” состоится 7 марта в прямом эфире телеканала М1 в программе “СКВОТ” и 9 марта – в M2FRESH на телеканале М2.

Отметим, что группа SKEEMANS стала победителем третьего сезона конкурса молодых исполнителей украиноязычной песни “Хіт-Конвеєр”. По условиям конкурса телеканал М2 осуществляет для победителей “раскрутку на миллион”. В эту раскрутку входит съёмка клипа и его трансляция на телеканалах М1 и М2. Кроме этого, SKEEMANS получили ротационную поддержку на радиостанциях холдинга “ТАВР Медиа”.

Напомним, ранее звезда “Школы“ презентовала клип с актерами сериала.