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Участник "Голосу країни" представит Грузию на "Евровидении 2019"

Спецтема: Евровидение-2019
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В 2013 году Ото Немсадзе стал финалистом украинского вокального шоу.
Участник "Голосу країни" представит Грузию на "Евровидении 2019"
Участник "Голосу країни" представит Грузию на "Евровидении 2019"
instagram.com/oto_nemsadze

В национальном отборе Грузии на “Евровидение 2019“ победил Ото Немсадзе. Певец исполнит на песенном конкурсе в Израиле песню “Sul tsin iare“, что переводится с грузинского, как “Вперед“.

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Отметим, что в 2013 году Ото Немсадзе участовал в украинском шоу “Голосу країни“. Тогда вокалист повернул кресла всех тренеров, но выбрал команду Святослава Вакарчука.

Ото Немсадзе занял второе место в финале 3 сезона “Голосу країни“, уступив только Анне Ходоровской.

Напомним, Украина отказалась от участия в песенном конкурсе “Евровидение 2019“.

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Теги: Ото Немсадзе, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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