Участиники группы “АГОНЬ” презентовали ремикс на пе песню “Я твой наркотик” в стиле британской группы The Prodigy.

Таким образом артисты выразили дань уважения легендарной группе, известной своим фирменным дерзким звучанием и выразительным провокационным поведением.

Антон Савлепов рассказал, что познакомился с группой The Prodigy случайно.

В детстве, когда я занимался брейк дансом, мой друг дал мне VHS кассету, на которой была запись с американского брейк фестиваля. “А в конце там ещё музыка“, - предупредил он. Но там была не музыка. Там были The Prodigy! Сорванные звери! На них даже было немного страшно смотреть. Но не смотреть было невозможно! Я уговорил маму купить мне чёрный балахон с логотипом The Prodigy на местном рынке и стал называть себя “продиджистом“. На районе за такую шмотку можно было легко отхватить от старших, но желание показать всем, что я “продиджист“ было сильнее. Харизма и фирменное вызывающее поведение Кита Флинта произвели на меня глубокое впечатление. The Prodigy создали нечто большее, чем просто популярную музыку. Они возглавили эпоху, стали символом её культурной идентификации, а фраза “Smack my bitch up“ для всех нас звучит как лозунг протеста.