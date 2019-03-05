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Группа “АГОНЬ” выпустила ремикс на хит “Я твой наркотик” в стиле The Prodigy

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Артисты выразили дань уважения легендарной группе.
Группа “АГОНЬ” выпустила ремикс на хит “Я твой наркотик” в стиле The Prodigy
Группа “АГОНЬ” выпустила ремикс на хит “Я твой наркотик” в стиле The Prodigy
Пресс-служба

Участиники группы “АГОНЬ” презентовали ремикс на пе песню “Я твой наркотик” в стиле британской группы The Prodigy.

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Таким образом артисты выразили дань уважения легендарной группе, известной своим фирменным дерзким звучанием и выразительным провокационным поведением.

Антон Савлепов рассказал, что познакомился с группой The Prodigy случайно.

В детстве, когда я занимался брейк дансом, мой друг дал мне VHS кассету, на которой была запись с американского брейк фестиваля. “А в конце там ещё музыка“, - предупредил он. Но там была не музыка. Там были The Prodigy!  Сорванные звери! На них даже было немного страшно смотреть. Но не смотреть было невозможно! Я уговорил маму купить мне чёрный балахон с логотипом The Prodigy на местном рынке и стал называть себя “продиджистом“. На районе за такую шмотку можно было легко отхватить от старших, но желание показать всем, что я “продиджист“ было сильнее. Харизма и фирменное вызывающее поведение Кита Флинта произвели на меня глубокое впечатление. The Prodigy создали нечто большее, чем просто популярную музыку. Они возглавили эпоху, стали символом её культурной идентификации, а фраза “Smack my bitch up“ для всех нас звучит как лозунг протеста.

Костя Боровский поблагодарил солиста The Prodigy Кита Флинта за его творчество:

Когда у нас был балет мы постоянно делали ставку на драйв до скрипа в суставах, нахальную провокацию и шок-контент. Фраза “как Продиджи“ звучала слишком часто на репетициях, чтобы не считать этот легендарный британских коллектив отцами настроения АГОНЬ, которое мгновенно ощущает каждый, кто побывал на нашем концерте. Кит Флинт всегда был Джоном Роттеном рейв-сцены, а мы - Sex Pistols в поп-музыке.  Спасибо тебе человек-вуду, икона электронного панка из “поколения обманутых“. Ты просто был самим собой и тем самым сделал очень много для молодых людей по всему миру. Покойся с миром, Легенда!

Напомним, 4 марта умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

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Теги: Агонь, The Prodigy
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Источник: Ivona.bigmir.net

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