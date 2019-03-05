Телеведущий Андрей Шабанов устроит международный фестиваль юмора

Телеведущий сделает на 4 дня Киев столицей авторского юмора.

Телеведущий Нового канала Андрей Шабанов подготовил для украинцев сюрприз.

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С 17 по 20 апреля проведет в столице Украины международный фестиваль юмора - Kyiv International Standup Comedy Week.

“Мы делаем самое большое стэндап-мероприятие в стране. Четыре дня стэндап-комедии для того, чтобы искупать Киев в авторском юморе. В рамках Kyiv International Standup Comedy Week состоится 6 концертов. Открывать фестиваль будет один из самых популярных комиков мира - ирландец Дилан Моран. У него абсолютно новая программа “Dr. Cosmos“, с которой он приедет в Украину и выступит 17 апреля в Октябрьском дворце“, - рассказывает продюсер Андрей Шабанов.

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За 4 дня фестиваля авторского юмора на сцене, помимо Дилана Морана, с сольными концертами выступят: телеведущая и комик Наталья Гарипова с программой “Вам будет за себя стыдно!”, участники проектов “Прожарка” и “Открытый микрофон” на телеканале ТНТ - Ирина Приходько и Сергей Детков, а также самый молодой украинский стэндап-комик Кирилл Мазур. Выступить на большой сцене смогут и рядовые украинцы:

“Каждый день у нас будут открытые микрофоны, победитель которых получит 15 000 гривен и возможность выступать на большом финальном концерте 20 апреля. Мы ждем стэндап-комиков со всех уголков нашей страны и не только“, - продолжает Андрей Шабанов.

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, чем занималась до “Квартала 95“.