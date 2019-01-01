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В "Одруження наосліп" примет участие мужчина, который ищет идеальную жену

Спецтема: ТВ и телешоу
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Сегодня на канале "1+1" выйдет седьмой выпуск шоу "Одруження наосліп".
В "Одруження наосліп" примет участие мужчина, который ищет идеальную жену
В "Одруження наосліп" примет участие мужчина, который ищет идеальную жену

Сегодня в 22:45 зрители “1+1“ увидят седьмой выпуск реалити-шоу “Одруження наосліп“. Ведущие проекта Егор Тополов и Елена Любченко будут подбирать участникам пару на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости.

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Героями выпуска станут Петр и Ольга. Мужчина много читает, занимается саморазвитием и ищет идеальную женщину для идеальной жизни. Петр считает, что влюбленным людям должны нравиться одинаковые рестораны и фильмы.

Оле присуща черта, которую очень любит в женщинах Петр, - легкая стервозность. Девушка с 15 лет сама себя обеспечивает. Несколько лет Оля жила в Шанхае, где работала моделью. Красавица мечтает о мужчине, который будет слышать ее желания, понимать потребности и воплощать их в жизнь без дополнительных намеков.

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Отношения в новоиспеченной семье будут сложными с первого дня. Олю будет раздражать слишком романтический характер мужчины и мнимая улыбка. Также девушка заподозрит Петра в неверности, из-за чего начнет проверять его смс и звонки. Пару ждет увлекательный полет на воздушном шаре, во время которого Оля почувствует себя по-настоящему счастливой. Но еще до завершения семидневного брака, разгневанная и обиженная одним из поступков Петра, Оля скажет ему, что он - не мужчина.

Согласится ли Оля дать новоиспеченному мужу шанс измениться и доказать свои чувства - смотрите 5 марта в 22:45 в проекте “Одруження наосліп“ на “1+1“.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая проекта “Аферисты в сетях“ скрывает свои эфиры от родных.

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Теги: Одруження наосліп
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Источник: Ivona.bigmir.net

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