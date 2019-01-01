Звезда "Школы" презентовала клип с актерами сериала

Исполнительница роли Наты, Анна Тринчер презентовала новую песню под названием "Школа".

Сегодня в 20:45 на телеканале “1+1“ состоится долгожданная премьера продолжения второго сезона сериала “Школа“. В новой части любимцы зрителей продолжат борьбу за популярность в школе, будут готовится к поступлению в желанный университет, а также выпускной класс станет последней возможностью наладить отношения с родителями.

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Накануне премьеры ленты, актриса Анна Тринчер, исполнившая роль Наты в сериале “Школа“, в утренней студии “Сніданку з 1+1“ презентовала новую песню - “Школа“, а также клип на трек с актерами любимого сериала.

Стоит отметить, что клип Аня снимала в той же школе, где создавали сериал, а на съемочную площадку девушка также пригласила Богдана Осадчука (Тоха), Карину Чернявскую (Ася), Ирину Кудашову (Ника), Сашу Петренко (Паша), Янину Андрееву (Катя), Никиту Вакулюка (Алекс) и другие.

“Эту песню я посвящаю сериалу и всем, кто создавал “Школу“ вместе с нами. Лента изменила не только мою жизнь, но и всех других актеров. Мы впервые на украинском телевидении открыто и честно показали проблемы подростков, на которые взрослые часто не обращают внимание. Сериал открыл глаза родителям, которые до сих пор думали, что дети до 11 класса играют куклами и машинками. Надеюсь, что взрослые после сериала найдут в себе силы и откровенно поговорят со своими детьми“, - отметила Анна Тринчер.

Анна Тринчер и Богдан Осадчук Пресс-служба

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Также актриса приоткрыла тайну по поводу слухов о ее браке с партнером по съемочной площадке - Богданом Осадчуком.

“Да, действительно, недавно мы впервые с Богданом украсили обложку журнала “Отдохни!“, в интервью которому рассказали о наших отношениях. Мы очень волновались перед выходом номера, ведь это наша первая совместная обложка. В интервью я призналась, что пока мы не планируем жениться, у нас совсем другие планы - карьера, путешествия, обучение“, - рассказала актриса.

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Напомним, сериал “Школа“ - первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается “1+1 Продакшн“. Продюсеры - Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Дарина Жукова, Ксения Черная, Владимир Андриюк.

Главные роли в сериале “Школа“ исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Даниил Черкасс (Вегас).

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