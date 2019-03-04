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Умер Кит Флинт: интересные факты о вокалисте The Prodigy

Комментариев: 2
Кит Флинт скончался на 50-м году жизни.
Умер Кит Флинт: интересные факты о вокалисте The Prodigy
Умер Кит Флинт: интересные факты о вокалисте The Prodigy
Getty images

Сегодня, 4 марта умер вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт.  Певец был найден мертвым утром в своем доме в Эссексе. На официальной странице группы The Prodigy в Instagram сообщили о самоубийстве музыканта.

Ivona подготовила подборку интересных фактов об известном музыканте.

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    Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. Еще с детства будущий музыкант проявлял бунтарский характер. Он отрастил хайер и любил наряжаться в странные наряды.

Кит Флинт
Кит Флинт
Getty images

  • Кит с детства страдал дислексией (нарушением способности к овладению навыком чтения и письма). Несмотря на это, Флинт увлекался литературой и знакомился с книжными новинками в формате аудиокниг.

Кит Флинт
Кит Флинт
Getty images

  • В юности Флинт был фанатом Led Zeppelin и Pink Floyd. Именно эти группы оказали на него наибольшее влияние.

Кит Флинт
Кит Флинт
Getty images

The Prodigy
The Prodigy
Getty images

  • Помимо The Prodigy Флинт создал еще две группы Flint и Clever Brains Fryin'. И даже занимался сольной карьерой.

The Prodigy
The Prodigy
Getty images

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    Музыкант увлекался мотоциклами и мотогонками. Флинт несколько раз участвовал в спортивных соревнованиях и не раз попадал в аварии. Отметил, что вокалист был владельцем команды по мотоспорту Team Traction Control.

Кит Флинт
Кит Флинт
Getty images

  • Флинт не любил афишировать свою личную жизнь. Известно, что вокалист The Prodigy несколько лет встречался с телеведущей Гейл Портер. Но женился Флинт на японском диджее Маюми Кай.

Напомним, ранее умерла актриса сериалов “Наследие“ и “Менталист“.

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Теги: The Prodigy, Кит Флинт, умер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  04.03.2019, 15:45
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pусский
У меня встал!
atos    04.03.2019, 15:27
Оценка:  +1
atos
Отпел наш любимый Кит(
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