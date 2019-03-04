Умер Кит Флинт: интересные факты о вокалисте The Prodigy

Кит Флинт скончался на 50-м году жизни.

Сегодня, 4 марта умер вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт. Певец был найден мертвым утром в своем доме в Эссексе. На официальной странице группы The Prodigy в Instagram сообщили о самоубийстве музыканта.

Ivona подготовила подборку интересных фактов об известном музыканте.

Читай также: Умер солист группы The Prodigy Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. Еще с детства будущий музыкант проявлял бунтарский характер. Он отрастил хайер и любил наряжаться в странные наряды.

Кит Флинт Getty images

Кит с детства страдал дислексией (нарушением способности к овладению навыком чтения и письма). Несмотря на это, Флинт увлекался литературой и знакомился с книжными новинками в формате аудиокниг.

Кит Флинт Getty images

В юности Флинт был фанатом Led Zeppelin и Pink Floyd. Именно эти группы оказали на него наибольшее влияние.

Кит Флинт Getty images

Читай также: В Украине прощаются со звездой фильмов “Роксолана“ и “Иван Сила“ С 1990 года был участником британской электронной группы The Prodigy. С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Только в 1996 году вышел первый сингл “Firestarter“, где Кит проявил себя, как вокалист. Стоит отметить, что Кит занимался танцами еще с детства.

The Prodigy Getty images

Помимо The Prodigy Флинт создал еще две группы Flint и Clever Brains Fryin'. И даже занимался сольной карьерой.

The Prodigy Getty images

Читай также: Вышел ремейк культового клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s Музыкант увлекался мотоциклами и мотогонками. Флинт несколько раз участвовал в спортивных соревнованиях и не раз попадал в аварии. Отметил, что вокалист был владельцем команды по мотоспорту Team Traction Control.

Кит Флинт Getty images

Флинт не любил афишировать свою личную жизнь. Известно, что вокалист The Prodigy несколько лет встречался с телеведущей Гейл Портер. Но женился Флинт на японском диджее Маюми Кай.

Напомним, ранее умерла актриса сериалов “Наследие“ и “Менталист“.