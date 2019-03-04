Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умер солист группы The Prodigy

Комментариев: 8
Кит Флинт скончался на 50-м году жизни.
Умер солист группы The Prodigy
Умер солист группы The Prodigy
Пресс-служба

В Великобритании умер вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт. Музыкант скончался на 50-м году жизни.

Читай также: В Украине прощаются со звездой фильмов “Роксолана“ и “Иван Сила“

Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе. На официальной странице группы The Prodigy в Instagram появилось сообщение о самоубийстве музыканта.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. С 1990 года был участником британской электронной группы The Prodigy.

С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Только в 1996 году вышел первый сингл “Firestarter“, где Кит проявил себя, как вокалист.

Напомним, ранее умерла актриса сериалов “Наследие“ и “Менталист“.

Поделись:
Теги: The Prodigy, Кит Флинт, умер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.03.2019, 14:34
Оценка:  -3
гость
А я дивно помочился!
Кырмызы_бэ_вейаз    04.03.2019, 14:38
Оценка:  0
Кырмызы_бэ_вейаз
То есть операция по удалению простаты прошла удачно?
Курьер    04.03.2019, 14:46
Оценка:  0
Курьер
Ага, ему Русский ее зубами выгрыз :=)
Кырмызы_бэ_вейаз    04.03.2019, 14:23
Оценка:  -3
Кырмызы_бэ_вейаз
Вонючий нарик откинул копыта.
pусский  (аноним)  04.03.2019, 14:18
Оценка:  -4
pусский
Гы-гы-гы! Теперь ему можно всунуть палец в жопу и он не будет ругаться, а просто выпустит трупный газ!
гость  (аноним)  04.03.2019, 14:10
Оценка:  -2
гость
49 а не 50
нафнаф    04.03.2019, 13:54
Оценка:  +1
нафнаф
RIP (((
Кырмызы_бэ_вейаз    04.03.2019, 14:24
Оценка:  -2
Кырмызы_бэ_вейаз
Не ной, а лучше ширнись, нюхни и курни, поддержи покойного собрата по разуму.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь