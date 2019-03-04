Умер солист группы The Prodigy

Кит Флинт скончался на 50-м году жизни.

В Великобритании умер вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт. Музыкант скончался на 50-м году жизни.

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Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе. На официальной странице группы The Prodigy в Instagram появилось сообщение о самоубийстве музыканта.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. С 1990 года был участником британской электронной группы The Prodigy.

С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Только в 1996 году вышел первый сингл “Firestarter“, где Кит проявил себя, как вокалист.

Напомним, ранее умерла актриса сериалов “Наследие“ и “Менталист“.