3 марта стало известно о смерти актера Сергея Романюка.

В Украине прощаются со звездой фильмов "Роксолана" и "Иван Сила" Скриншот

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В воскресенье, 3 марта, умер народный артист Украины, актер театра и кино Сергей Романюк. Звезда фильмов "Роксолана", "Возвращение мухтара" и "Иван Сила", ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Официальная причина смерти артиста не названа, однако сообщается, что Романюк долгое время страдал от тяжелой болезни.

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Свои соболезнования в связи со смертью народного артиста выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка... Від нього йшов неймовірний позитив і така душевна, ненав'язлива мудрість. Мало що в цій скромній, простій людині видавало зірку екранів, народного артиста... Спочивайте з миром! Ми неодмінно пам'ятатимемо Сергія Романюка великого актора і Людину! - написал городской голова.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге. Он окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, а с 1972 года был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.



Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Последний фильм, в котором снимался Романюк, – "Толока" – вышел на экраны в 2018 году.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти известного украинского писателя и сценариста Василия Портяка.