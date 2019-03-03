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В Украине прощаются со звездой фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"

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3 марта стало известно о смерти актера Сергея Романюка.
В Украине прощаются со звездой фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"
В Украине прощаются со звездой фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"
Скриншот

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В воскресенье, 3 марта, умер народный артист Украины, актер театра и кино Сергей Романюк. Звезда фильмов "Роксолана", "Возвращение мухтара" и "Иван Сила", ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Официальная причина смерти артиста не названа, однако сообщается, что Романюк долгое время страдал от тяжелой болезни. 

Скриншот

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Свои соболезнования в связи со смертью народного артиста выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка... Від нього йшов неймовірний позитив і така душевна, ненав'язлива мудрість. Мало що в цій скромній, простій людині видавало зірку екранів, народного артиста... Спочивайте з миром! Ми неодмінно пам'ятатимемо Сергія Романюка великого актора і Людину! - написал городской голова.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге. Он окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, а с 1972 года был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Последний фильм, в котором снимался Романюк, – "Толока" – вышел на экраны в 2018 году.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти известного украинского писателя и сценариста Василия Портяка.

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Теги: Сергей Романюк, умер, украинский актер
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    03.03.2019, 18:20
Оценка:  0
Boxerogos
Считать умеете?Ему не было 66-ти.Он умер на 66-м году жизни.
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