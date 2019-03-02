Мне не стыдно, - звезда "Зачарованных" призналась, что сделала аборт

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн шокировала поклонников громким заявлением.

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Голливудская актриса Роуз Макгоуэн (Пейдж Метьюз в сериале “Все женщины ведьмы”) призналась в том, что делала аборт. Об этом звезда написала на своей странице в Twitter, процитировав твит, в котором говорится, что каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет делала аборт.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU — rose mcgowan (@rosemcgowan) 1 марта 2019 г.

У меня был аборт, и я считаю это правильным. Мне не стыдно, и вам не должно быть. 60 процентов тех, кто решает сделать аборт, уже являются матерями, это о многом говорит. Я пила противозачаточные таблетки, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир, – призналас Макгоуэн.

Она добавила, что не жалеет о своем решении и призвала пользователей социальной сети к дискуссии под хештегом #HonestAbortion.

А как вы относитесь к абортам?

Напомним, что ранее Роуз Макгоуэн дала согласие на уничтожение своих эмбрионов.