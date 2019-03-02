Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мне не стыдно, - звезда "Зачарованных" призналась, что сделала аборт

Комментариев: 1
Голливудская актриса Роуз Макгоуэн шокировала поклонников громким заявлением.
Мне не стыдно, - звезда "Зачарованных" призналась, что сделала аборт
Мне не стыдно, - звезда "Зачарованных" призналась, что сделала аборт
gettyimages

Читай также: Умерла обладательница “Золотого глобуса“ актриса Кэтрин Хелмонд

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн (Пейдж Метьюз в сериале “Все женщины ведьмы”) призналась в том, что делала аборт. Об этом звезда написала на своей странице в Twitter, процитировав твит, в котором говорится, что каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет делала аборт. 

У меня был аборт, и я считаю это правильным. Мне не стыдно, и вам не должно быть. 60 процентов тех, кто решает сделать аборт, уже являются матерями, это о многом говорит. Я пила противозачаточные таблетки, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир, – призналас Макгоуэн. 

Она добавила, что не жалеет о своем решении и призвала пользователей социальной сети к дискуссии под хештегом #HonestAbortion. 

А как вы относитесь к абортам? 

Напомним, что ранее Роуз Макгоуэн дала согласие на уничтожение своих эмбрионов.

Поделись:
Теги: Роуз Макгоуэн, актриса, аборт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  02.03.2019, 18:00
Оценка:  0
pусский
Мне тоже не стыдно, гы-гы-гы! Пойду просрусь, устал я от хахлов с их новостями... Россия рулит, Лорак и МАРУВ мы в обиду не дадим, всех обоссым и победим!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь