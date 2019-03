Мне не стыдно, - звезда "Зачарованных" призналась, что сделала аборт

Читай также: Умерла обладательница “Золотого глобуса“ актриса Кэтрин Хелмонд

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн (Пейдж Метьюз в сериале “Все женщины ведьмы”) призналась в том, что делала аборт. Об этом звезда написала на своей странице в Twitter, процитировав твит, в котором говорится, что каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет делала аборт.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU