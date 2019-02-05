Украинка MARUV получила российскую награду

На церемонии вручения российской музыкальной премии ZD AWARDS-2018 отметили украинскую певицу MARUV.

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Украинская певица MARUV, которая рассказала, чего от нее требует НОТУ, получила российскую награду “Прорыв года“. Подробности далее в материале.

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Церемония вручения ZD AWARDS-2018 прошла на днях в Москве. Украинская певица MARUV одержала победу в категории “Прорыв года“, сообщают СМИ. В России считают, что украинке удалось вывести поп-музыку “на новый уровень“.

Напомним, что MARUV победила в финале Национального отбора, но из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией, артистка отказалась принимать участие в "Евровидении-2019".

Ранее Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидение-2019“.