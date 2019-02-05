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Украинка MARUV получила российскую награду

Комментариев: 10
На церемонии вручения российской музыкальной премии ZD AWARDS-2018 отметили украинскую певицу MARUV.
Украинка MARUV получила российскую награду
Украинка MARUV получила российскую награду
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Украинская певица MARUV, которая рассказала, чего от нее требует НОТУ, получила российскую награду “Прорыв года“. Подробности далее в материале.

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Церемония вручения ZD AWARDS-2018 прошла на днях в Москве. Украинская певица MARUV одержала победу в категории “Прорыв года“, сообщают СМИ. В России считают, что украинке удалось вывести поп-музыку “на новый уровень“.

Напомним, что MARUV победила в финале Национального отбора, но из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией, артистка отказалась принимать участие в "Евровидении-2019".

Ранее Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидение-2019“.

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Теги: MARUV, Евровидение, ZD AWARDS-2018, награда
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Комментариев (10)
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pусский  (аноним)  02.03.2019, 13:57
Оценка:  0
pусский
Наши идиоты не понимают, что в бандеровской Хохляндии Аньку заставят отказаться от награды, попутно выебав в сраньку!
гость  (аноним)  02.03.2019, 13:52
Оценка:  -1
гость
Нехай с.о.с.е лізбійка у Пуйла.
budservisrepenko    02.03.2019, 13:45
Оценка:  +2
budservisrepenko
Умничка!!!
Духовный_скреп    02.03.2019, 13:39
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Надо отдать должное: спецслужбы и пропаганда Московии работают на отлично.Гебельс по сравнению с мокшами-ребёнок.Моментально сориентировались..))
dukeOd    02.03.2019, 13:53
Оценка:  +1
dukeOd
Рыба-там где глубже..человек -там где цееят и лучше
Пока Украина представляет дно,с котрого все кто могут сбегают в поисках лучшего
ZaPetra    02.03.2019, 13:57
Оценка:  0
ZaPetra
Духовный_скреп, береги шапку а то Петя близко )))
ZE2019    02.03.2019, 13:29
Оценка:  +4
ZE2019
MARUV TOP
псевдопатриоты - дно
гость  (аноним)  02.03.2019, 13:29
Оценка:  -2
гость
А где плетка и наручники у совершившей прорыв певицы БДСМ?
Boxerogos    02.03.2019, 13:18
Оценка:  +8
Boxerogos
Всё правильно.Не ценят у нас-пусть ценят за границей.Спасибо бандерлогам-псевдопатриотам за их долбоебизм!
гость  (аноним)  02.03.2019, 13:16
Оценка:  0
гость
ччс
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