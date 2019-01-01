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Джонни Депп подал в суд на экс-супругу - СМИ

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Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу Эмбер Херд, обвинив ее в клевете.
Джонни Депп подал в суд на экс-супругу - СМИ
Джонни Депп подал в суд на экс-супругу - СМИ
gettyimages

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55-летний актер Джонни Депп, который изменился до неузнаваемости для новой роли, подал в суд на свою бывшую супругу Эмбер Херд. По информации изданияPeople, Депп требует от актрисы $50 миллионов моральной компенсации.

 

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
gettyimages

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Напомним, что в 2017 году пара со скандалом развелась, после того, как Херд обвинила супруга в насилии против него. Позднее, в минувшем году, она рассказала в интервью для The Washington Post, что Джонни поднимал на нее руку. 

 

Эмбер Херд
Эмбер Херд
gettyimages

Реакцией голливудского актера на вышедший материал стал иск в суд, который Депп сопроводил словами, что Херд − преступница, а не жертва насилия. Он также утверждает, что обвинения актрисы являются частью продуманного плана для собственного продвижения по карьерной лестнице.

Напомним, что ранее Вячеслав Узелков опубликовал неоднозначный пост о разводе.

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Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, суд, звездные разводы
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