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"Обида": Разведенный Вячеслав Узелков опубликовал неоднозначный пост

Комментариев: 5
Тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской опубликовал фото с их общими детьми.
Разведенный Вячеслав Узелков опубликовал неоднозначный пост в сети
Разведенный Вячеслав Узелков опубликовал неоднозначный пост в сети
Instagram

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Уже несколько месяцев не утихают споры и обсуждения вокруг развода знаменитого украинского боксера и тренера шоу “Зважені та щасливі“ Вячеслава Узелкова с его супругой и коллегой по проекту - Мариной Боржемской. В то время, как Марина предпочитает на рассказывать о деталях расставания, Вячеслав публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе. 

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На этот раз Узелков разместил в своем Instagram фото с детьми – Оливией и Робертом и подписал снимки одним словом: “Зачем?“. Спортсмен также добавил хештеги “обида“, “развод“, “любовь“, “семья“, “счастье есть“, “дети“.

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Напомним, что о разводе Вячеслав и Марина заявили в конце декабря 2018-го. Марина Узелкова сменила фамилию на Боржемская и недавно представила авторскую программу похудения.

Ранее стало известно, что Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы.

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Теги: Вячеслав Узелков, Марина Боржемская-Узелкова, развод
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  02.03.2019, 12:10
Оценка:  0
гость
Кому интересна эта тупая семейка , инвалид и курица.
    02.03.2019, 11:58
Оценка:  -1
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 у свій перший місяць з цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося.

-------->> w­w­w­.­W­e­­b­J­o­b­­3­3.­c­o­m
    02.03.2019, 11:58
Оценка:  0
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 у свій перший місяць з цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося.

-------->>>& gt;
Alex2829    02.03.2019, 11:56
Оценка:  0
Alex2829
Марина взяла ВСЁЁ что только можно было с недалёкого (скажем честно, откровенно тупого) ...... и пошла дальше
гость  (аноним)  02.03.2019, 11:23
Оценка:  +1
гость
Отказавшуюся от Евровидения Maruv наградили в России

Живи и процветай Великая Россия !!!
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