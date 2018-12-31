"Обида": Разведенный Вячеслав Узелков опубликовал неоднозначный пост

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской опубликовал фото с их общими детьми.

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Уже несколько месяцев не утихают споры и обсуждения вокруг развода знаменитого украинского боксера и тренера шоу “Зважені та щасливі“ Вячеслава Узелкова с его супругой и коллегой по проекту - Мариной Боржемской. В то время, как Марина предпочитает на рассказывать о деталях расставания, Вячеслав публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе.

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На этот раз Узелков разместил в своем Instagram фото с детьми – Оливией и Робертом и подписал снимки одним словом: “Зачем?“. Спортсмен также добавил хештеги “обида“, “развод“, “любовь“, “семья“, “счастье есть“, “дети“.

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Напомним, что о разводе Вячеслав и Марина заявили в конце декабря 2018-го. Марина Узелкова сменила фамилию на Боржемская и недавно представила авторскую программу похудения.

Ранее стало известно, что Вова Борисенко и Лавика расстались через месяц после свадьбы.