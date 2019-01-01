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В сети появился тизер перезапуска "Беверли-Хиллз, 90210"

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Популярный в 90-е сериал "Беверли-Хиллз, 90210" снова выйдет на экраны.
В сети появился тизер перезапуска "Беверли-Хиллз, 90210"
В сети появился тизер перезапуска "Беверли-Хиллз, 90210"
Kinopoisk

На этой неделе в сети появился первый официальный тизер перезапуска популярного в 90-е сериала “Беверли-Хиллз, 90210“. Ролик опубликован на канале FOX в YouTube. 

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Как стало известно ранее, телезрители снова увидят актеров оригинального каста - Джейсона Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Иена Зиринга (Стив), Габриэль Картерис (Андреа), Брайана Остина Грина (Дэвид) и Тори Спеллинг (Донна). 

 

Kinopoisk

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Новый проект не будет обычной перезагрузкой шоу. Через 19 лет после окончания оригинального сериала, актеры сыграют не своих персонажей, а самих себя. Так, они снова соберутся вместе, когда один из них предложит перезапустить “Беверли-Хиллз, 90210“. 

Над созданием шоу работают авторы сценария и исполнительные продюсеры Майк Чесслер и Крис Альбергини. 

“Беверли-Хиллз, 90210“ выйдет на экраны летом 2019 года. 

Накануне Jonas Brothers выпустили новый клип впервые за 6 лет.

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Теги: Беверли-Хиллз, перезапуск, сериал, тизер, новости кино
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