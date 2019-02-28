Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой

Певица победила на музыкальной премии ZDAWARDS.

Известная украинская певица Ани Лорак выиграла сразу в трех номинациях на российской музыкальной премии ZDAWARDS.

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Звезда получила награды в таких категориях: “Лучшая певица“, “Лучшее шоу“ и “Sexy singer“. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Лорак опубликовала снимок с красной дорожки премии ZDAWARDS. На фото знаменитость позирует в черной латексной платье и с статуэтками в руках.

“Лучшая певица. Лучшее #шоуДива. Sexy Singer. Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде! @zdawards и @artur_gasparyan_mk! Спасибо моим дорогим поклонникам!“, - подписала кадр Ани Лорак.

Напомним, ранее Ани Лорак подписала новые фото цитатой из Библии.