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Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой

Комментариев: 3
Певица победила на музыкальной премии ZDAWARDS.
Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой
Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак выиграла сразу в трех номинациях на российской музыкальной премии ZDAWARDS.

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Звезда получила награды в таких категориях: “Лучшая певица“, “Лучшее шоу“ и “Sexy singer“. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram. 

Лорак опубликовала снимок с красной дорожки премии ZDAWARDS. На фото знаменитость позирует в черной латексной платье и с статуэтками в руках.

“Лучшая певица. Лучшее #шоуДива. Sexy Singer. Благодарю всех, кто голосовал за меня! Спасибо моей лучшей команде! @zdawards и @artur_gasparyan_mk! Спасибо моим дорогим поклонникам!“, - подписала кадр Ани Лорак.

Напомним, ранее Ани Лорак подписала новые фото цитатой из Библии.

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Теги: Ани Лорак
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.03.2019, 18:47
Оценка:  -1
гость
Нам в Украине нахера эта прокацапская потаскуха? Пусть и дальше на новосибирской птицефабрике звездит
navigator2    01.03.2019, 18:36
Оценка:  -1
navigator2
нагорода "золотой отсос"
atos    01.03.2019, 18:49
Оценка:  0
atos
Отсос это удел украёнских спивачек, и "поездка " на Евровиденье тому акуенный пример)))
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