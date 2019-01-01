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Jonas Brothers выпустили новый клип впервые за 6 лет

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Братья Джонас возобновили группу.
Jonas Brothers выпустили новый клип впервые за 6 лет
Jonas Brothers выпустили новый клип впервые за 6 лет
Getty images

Американская группа, состоящая из трех братьев Джонас порадовала поклонников премьерой новой видеоработы. Музыканты представили клип на композицию “Sucker“.

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В съемках нового видео Jonas Brothers приняли участие возлюбленные парней. Так, в ролике появились Ник с индийской актрисой и моделью Приянкой Чопрой, Джо с актрисой Софи Тернер и Кевин с Даниэль Джонас.

За 10 часов после премьеры на Youtube новинку уже посмотрели 4 миллиона человек.

Отметим, что осенью 2013 года Jonas Brothers объявили о завершении совместных выступлений. Но спустя 6 лет братья возобновили группу.

Напомним, ранее группа ТИК представила клип “Циклоны“.

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Теги: Jonas Brothers
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Источник: Ivona.bigmir.net
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