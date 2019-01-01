Братья Джонас возобновили группу.

Jonas Brothers выпустили новый клип впервые за 6 лет Getty images

Американская группа, состоящая из трех братьев Джонас порадовала поклонников премьерой новой видеоработы. Музыканты представили клип на композицию “Sucker“.

Читай также: День рождения Джастина Бибера: лучшие хиты именинника

В съемках нового видео Jonas Brothers приняли участие возлюбленные парней. Так, в ролике появились Ник с индийской актрисой и моделью Приянкой Чопрой, Джо с актрисой Софи Тернер и Кевин с Даниэль Джонас.

За 10 часов после премьеры на Youtube новинку уже посмотрели 4 миллиона человек.

Отметим, что осенью 2013 года Jonas Brothers объявили о завершении совместных выступлений. Но спустя 6 лет братья возобновили группу.

Напомним, ранее группа ТИК представила клип “Циклоны“.