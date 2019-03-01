Победитель танцевального конкурса появится в фильме "Давай танцуй"

Премьера фильма "Давай танцуй" состоится 21 марта 2019 года.

10 марта пройдет съемка финальной сцены фильма “Давай Танцуй“ на территории ТРЦ Sky Mall, в которой примут участие 50 победителей одноименного конкурса. Впервые танцующий украинец может стать частью украинского кино и попасть на экраны всех кинотеатров страны.

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Для того, чтоб сцену можно было органично добавить в фильм, премьера которого 21 марта 2019 года, подготовлена специальная техническая команда.

“Мы берем спец технику на площадку и команду, которая делает основной монтаж прям на площадке. Музыкальное решение уже готово. Важна каждая минута, потому что у нас есть только 2 суток после съемки этой сцены, чтоб она стала частью готового фильма“ - говорит продюсер фильма Сергей Розвадовский.

“В подготовке танцевальной сцены уже две недели принимают участие три танцевальных центра, мы провели кастинг среди учеников данных студий. Я поставил хореографию и сейчас ее разучивают и репетируют 150 танцоров. Включая победителей национального конкурса общее количество танцующих составит 200 человек“, - комментирует хореограф – постановщик студии Open Art Studio Андрей Сидорко.

На официальный аккаунт конкурса, поступило уже более 200 видео, которые отличаются самыми разнообразными постановками танца по стилю и возрасту участников, самые маленькие крошки из группы DETKI станцевали прямо в танцевальной студии, в Египте отдыхающие принялись танцевать прямо в пустыне, а самая масштабная съемка прошла во Львове на территории Оперного Театра, где одновременно танцевали более 50 человек.

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Принять участие можно успеть до 7 марта включительно, нужно лишь выполнить простые условия, вся информация доступна на официальном сайте конкурса.

Создано также специальное жюри конкурса: молодежная группа Open Kids, артист и хореограф Женя Кот, главный герой фильма “Давай танцуй“ Денис Реконвальд, актриса сериала “Школа“ Лиза Василенко и юные блогеры Two Sisters.

Фильм о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. Но самым большим испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. Одержать победу оказывается не так просто.

Напомним, ранее группа ТИК представила клип “Циклоны“.