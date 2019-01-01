На канале "Украина" состоится премьера 4-серийной мелодрамы с элементами детектива "Мираж".

В воскресенье, 3 марта, в 17:20 на канале “Украина“ состоится премьера 4-серийной мелодрамы с элементами детектива “Мираж“. Производством фильма по заказу канала занималась продакшн-компания IVORY Films.

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Героиня сериала Марина Высоцкая потеряла память после тяжелой автомобильной аварии. Все окружающее – и домашняя обстановка, и муж, и подруга – кажутся ей чужими и непривычными. Но в своих снах она видит совершенно иную реальность и другую жизнь, которая отличается от того, что окружает ее наяву. Почти каждый раз во сне она видит маленького мальчика, хотя муж уверяет ее, что у них не было детей. Все-таки супруг убеждает ее обратиться в психиатрическую клинику, но Марину гложут сомнения – действительно ли он заботится о ней и хочет помочь или же есть другие мотивы? Она с помощью частного детектива пытается восстановить свое прошлое и разобраться в настоящем, но сталкивается с массой странных и неожиданных открытий. Почему ее прошлое покрыто завесой тайны, и может ли она действительно доверять самым близким людям?

Канал "Украина" покажет премьеру фильма "Мираж" Пресс-служба

По словам актрисы Екатерины Рябовой, которая сыграла Марину, эта роль была достаточно сложная: непросто было уйти от штампа “жертвы“, которую обманывают все вокруг, а все самые близкие люди кажутся врагами.

“Мне помогла подсказка режиссера Антона Олеговича Гойды, которая буквально парой фраз вскрывает суть моей героини, ее природы: “Она – взрослый человек, который проснулся ребенком“. То есть моя героиня смотрит на мир широко раскрытыми глазами, в ней нет цинизма и опыта разочарований. Но со всей своей уязвимостью она слушает свой внутренний голос, полагается на свою интуицию, – говорит актриса. – Я хотела показать, что несмотря на все обстоятельства, у героини есть характер и стержень, что она личность, способная побороться за своё счастье. И чтобы обрести себя заново, она начинает вести расследование и узнает совершенно неожиданные для себя вещи, собирает по крупицам всю реальную картину и пытается разобраться в своем прошлом и настоящем. С чем ей пришлось столкнуться во время этого расследования и какие ужасающие открытия сделать – это уже зрителям лучше увидеть в самом фильме“.

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В детективной мелодраме также снялись актеры Артемий Егоров, Дмитрий Пчела, Ирина Бондаренко, Анастасия Цымбалару, Дарья Петрожицкая, Геннадий Попенко, Дарья Егоркина и другие. Автор сценария – Ренат Гильфанов.

Канал "Украина" покажет премьеру фильма "Мираж" Пресс-служба

“Очень интересный сценарий: героиня не помнит практически ничего из своей прошлой жизни, не может понять, где же настоящая реальность – которая приходит к ней во снах или та, в которой она живет, – рассказывает режиссер сериала Антон Гойда. – Женщина теряет память после аварии, и с ней происходят странные вещи. Даже задает себе вопрос: не сошла ли она с ума, потому что иногда не понимает, где грань между реальностью и ее снами. На фоне интригующего сюжета в фильме будет и много эффектных сцен“.

Оператор-постановщик – Сергей Головащук. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Олег Рогожа. Илларион Павлюк, Владимир Рыбась.

Напомним, ранее солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ примет участие в шоу “Холостяк“.