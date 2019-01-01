Телеканал СТБ начал съемки новогоднего мини-сериала "Женатики"

СТБ снимает 4-серийную комедию по корейскому формату.

Телеканал СТБ приступил к съемкам новогоднего мини-сериала по корейскому формату. Рабочее название - “Женатики“. Съемки будут проходить в Киеве.

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В последние дни зимы СТБ приступил к съемкам новогодней 4-серийной лирической комедии, которая выйдет в эфире канала в конце года. В сериале рассказывается история, которая происходит под Новый год с одной семьей. Брак двух когда-то любящих друг друга людей распадается. Их отношения пытается спасти сын, загадав желание. И новогоднее чудо, услышав это желание, устраивает большое испытание, меняя пару телами.

“Нам хочется снимать истории про вещи, которые меняют людей и мир к лучшему. В каждом проекте это по-разному происходит. История “Женатиков“ о том, как люди смогли правильно воспользоваться удивительным шансом, который дала им жизнь, или новогоднее чудо. Кстати, работа над поиском названия еще продолжается, в скором времени мы его озвучим“, - комментирует Тала Пристаецкая.

Главные роли в сериале сыграют Вера Кобзарь и Вячеслав Довженко.

“Идея не нова, но мне понравились сценарные решения. Я приверженец семейных ценностей, а в сериале заложена очень хорошая мысль – будучи долгое время в браке, люди перестают друг друга слышать, понимать, и с годами жизнь превращается в механический процесс. Из-за таких недоразумений наступает точка невозврата. В этом проекте желание ребенка превращает все не просто в точку возврата, а в невероятную историю, где паре дан шанс узнать друг друга, побывав на месте друг друга. Важно прислушиваться к человеку, с которым ты проводишь жизнь и заботиться друг о друге, вопреки своим амбициям и обидам“, - комментирует Вячеслав Довженко.

Вячеслав Довженко и Вера Кобзарь Пресс-служба

“Я не рассматриваю этот проект только как комедию. Это хорошая возможность взглянуть и на себя, свои ошибки в семейной жизни, и намекнуть зрителю на какие-то их обычные действия, которые мы не замечаем, но которые могут привести к распаду семьи. Если кто-то для себя что-то правильное и нужное отметит и избежит развода, я буду невероятно рада и благодарна, что меня утвердили на эту роль и решили снять такую известную и извечную историю, но в таком интересном прочтении“, - считает Вера Кобзарь.

Вячеслав Довженко и Антон Щербаков Пресс-служба

“У нас был длительный кастинг со сложной задачей. Главной героине нужно оставаться утонченной и женственной, когда она играет себя, и не паясничать, пародируя мужчину, а стать мужчиной, когда они меняются телами. Про Славу мы думали с самого начала, поскольку нам нужен был очень мужественный парень на эту роль. Парень с огромным актерским талантом. Женщине сложно перевоплотиться в мужчину, но мужчине еще труднее играть женщину. Нужно не изображать из себя манерного мужчину, а стать женщиной и прожить это. Вера Кобзарь и Слава Довженко справились с этой задачей лучше всего“, - считает Тала.

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В главных ролях: Вера Кобзарь, Вячеслав Довженко, Екатерина Варченко, Анастасия Карпенко, Рома Кондратюк, Татьяна Зиновенко и др.

Режиссер-постановщик - Антон Щербаков. Оператор-постановщик - Дмитрий Плюта. Художник-постановщик - Дмитрий Шинкаренко. Автор сценария - Ольга Кржчевская. Исполнительный продюсер - Наталья Никифорова. Креативный продюсер - Тала Пристаецкая.

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