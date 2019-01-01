Группа ТИК выпустили клип с критикой кандидатов в украинские президенты.

Разгромный предвыборный экшн: Группа ТИК представила клип "Циклоны" Пресс служба

Прогноз погоды Лучшего Праздничного Группе Украины: надвигаются Циклоны и осадки в виде продуктов жизнедеятельности некоторых политиков. ТИК советует: голосуйте, чтобы установилась хорошая погода! - рассказывают о песне участники группы.

Украинская группа ТИК представила клип на песню “Циклоны“. По определению коллектива его жанр - предвыборный экшн. События в клипе происходят в преддверии президентских выборов в Украине на одном из избирательных участков. По сюжету, выборы там - под угрозой срыва по одной очень “пикантной“ причине.

Пресс служба



Циклоны - это гротескная форма происходящего в нашей стране накануне выборов, - говорит лидер группы ТИК, общественный деятель Виктор Бронюк. - Все персонажи, конечно, вымышленные. Если вы хотя бы раз не улыбнетесь в течение нашего видео Циклоны, обещаю вам вернуть доллар по восемь. А если серьезно, относитесь к выборам как к развлечению, а как к ответственной миссии. Потому что сейчас от каждого из нас зависит ассенизация политических процессов в нашей стране и добра погода, - сказали в группе.

Ранее мы писали, что Анастасия Кожевникова выпустила первый клип.