Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" примет участие в шоу "Холостяк"

Слава Каминская появится в первом выпуске романтического реалити-шоу.

8 марта на СТБ стартует 9 сезон романтического реалити “Холостяк“, главным героем которого стал теле- и радиоведущий Никита Добрынин.

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Традиционно премьерный выпуск реалити – это Первая вечеринка, во время которой Холостяк знакомится с 25 девушками. Однако в этот раз участницам предстоит знакомство не только с Никитой, но и с его друзьями! Холостяка придут поддержать солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская и кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

Никита Добринын Пресс-служба

“В моей жизни это очень важные люди, которые могут поделиться своим жизненным опытом, и к которым я могу прийти за советом“, - говорит Никита.

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Одни девушки обрадуются, увидев певицу, за которой они давно наблюдают в социальных сетях, другие же отнесутся к появлению друзей Холостяка очень скептически:

“Друзья, как испорченный телефон, могут неправильно донести информацию Холостяку“, - прокомментирует одна из участниц.

Повлияет ли мнение друзей на выбор Холостяка, узнаем уже 8 марта в 20:00 в эфире романтического реалити “Холостяк“ на СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что участница “Топ-модель по-украински“ будет искать любовь на “Холостяке“.