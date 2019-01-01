Умерла актриса сериалов "Наследие" и "Менталист"

В США скончалась актриса Лиза Шеридан, которая играла во многих известных сериалах.

Американская актриса Лиза Шеридан умерла на 44-м году жизни в своем доме в Новом Орлеане.

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Как сообщил менеджер актрисы Митч Клем, смерть наступила еще 25 февраля. Причина смерти не установлена.

“Мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей. Мы ее любили. Наши сердца разбиты“, - сказал Митч Клем.

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Лиза Шеридан родилась 5 декабря 1974 года. За свою актерскую карьеру звезда снялась в более 40 картин.

Актриса стала известной, благодаря участию во многих популярных сериалах. Самые известные из них - “Нашествие“, “Наследие“, “Лас-Вегас“, “C.S.I.: Место преступления“, “Диагноз: убийство“, “Путешественник“ и “Менталист“.

Напомним, ранее мать Децла назвала причину его смерти.