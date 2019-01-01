"Отель "Купидон": дата выхода нового фильма

Канал "Украина" покажет премьеру фильма "Отель "Купидон".

В субботу, 2 марта, в 16:00 на канале “Украина“ состоится премьера 4-серийного фильма под названием “Отель “Купидон“.

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В центре этой истории окажутся супруги Катя и Назар, у которых, на первый взгляд, все хорошо: крепкая семья, маленький любимый сын, семейный отель, по которому Катя ходит хозяйкой. Но однажды ночью в отеле появится женщина. Она назовёт законной хозяйкой себя. А Катина жизнь окажется лишь иллюзией, красивой картинкой, за фасадом которой нет ничего настоящего. И самые близкие вдруг станут самыми чужими людьми.

Главные роли исполняют актеры Галина Безрук, Алексей Нагрудный и Дарья Волга.

“Роль была “вкуснейшая“ – у меня были яркие красивые платья, чёрные стрелки, красные губы, грим с костюмом очень помогли найти характер персонажа, – рассказывает Дарья Волга, героиня которой внезапно появится в жизни супругов. – Мы с режиссёром Сергеем Кравцом наделили её лучезарностью, обаянием и способностью выживать в любых обстоятельствах. В результате образ получился не плоский, а, я надеюсь, интересный и убедительный. А ещё в этом фильме меня вечно чем-то поливают – обиженные героини то водой, то вином в лицо плещут. В общем, моя Ольга не оставляет людей равнодушными“.

Режиссер-постановщик картины – Сергей Кравец:

“Это история об иллюзорном восприятии действительности наших героев, которые не хотят принимать реальную жизнь такой, какой она есть. На первый взгляд, все хорошо. Но катализатором станет возвращение прошлого – у каждого из героев есть незакрытые гештальты, которые могут перевернуть жизнь с головы на ноги“.

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Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством 4-серийной картины “Отель “Купидон“ по заказу канала “Украина“ занималась компания “Три-Я-Да продакшн“.

Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области. Примечательно, что главной локацией стал реально действующий отель.

Напомним, ранее канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Замок на песке“.