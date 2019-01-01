Тренер "Голос країни-9" взорвал Сеть дуэтом со своей подопечной на конкурсе.

Dan Balan представил радиоверсию дуэта с участницей шоу "Голос країни-9" Катериной Бегу пресс служба

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Dan Balan подготовил сюрприз поклонникам проекта “Голос країни-9“, презентовал клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона “Голосу країни“ Катериной Бегу. Выступление артиста с вокалисткой в третьем выпуске слепых прослушиваний взорвало интернет за сутки, собрав почти 5 миллионов просмотров на главной странице проекта в YouTube. В социальных сетях канала “1+1“ видео собрало около 1 миллиона просмотров. Артист, получив сотни комментариев и сообщений, решил порадовать поклонников и записать совместную композицию.

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Видео дуэта за короткое время набрало популярность, а соцсети захватил флешмоб под названием “Как быстро учатся слова“, в котором приняли участие сотни людей.

Пресс служба

Я не ожидал, что моя такая энергичная песня может звучать так лирично и нежно. Для меня было огромной неожиданностью, что наша импровизация получила такую популярность в соцсетях. Нам писали сотни комментариев о том, что зрители хотели бы услышать студийную версию нашего с Катей выступления и мы приняли решение записать полноценный трек и выпустить клип, - делится впечатлениями тренер “Голос страны - 9“ Dan Balan.

Пресс служба

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Напомним, участница шоу Катерина Бегу представила лирическую версию мирового хита “Dragostea din tei“, которая вмиг стала вирусной. Своим выступлением Катерина повернула кресла всех 4-х тренеров. Вокалистка пошла в команду Dan Balan и уже готовится вместе с другими участниками сражаться в вокальных боях, которые пройдут 10 марта.

Пресс-служба

Смотрите финальный и самый интригующий 7-й выпуск слепых прослушиваний уже в это воскресенье, в 21:00, на телеканале “1+1“.

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