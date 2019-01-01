4 года ожидания, несколько аранжировок и два соавтора – Анастасия Кожевникова представила дебютный сингл и видео-работу "Любить тебя".

"Любить тебя" - экс-"виа ГРА" Анастасия Кожевникова представила женственное видео Пресс служба

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Февраль ознаменовал новую страницу творчества певицы, автора и композитора, экс-участницы группы “ВИА Гра“ Анастасии Кожевниковой. Несколько недель назад артистка представила многотысячной армии поклонников свой авторский сингл “Любить тебя“, а сегодня – поделилась первой сольной видео-работой на трек.



Подлинная красота и женственность, глаза, как “зеркало души“ и полное абстрагирование от лишних деталей. Главная героиня лирик-видео - сама Анастасия, её новое амплуа и собственный рассказ из жизни.

Пресс служба

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Показать певицу с незнакомой зрителям стороны и передать на экране эмоции песни сумела украинский клипмейкер Инна Грабар. Анастасия Кожевникова признается, что легко нашла с режиссером общий язык, а на съемочной площадке царила творческая атмосфера.



Примечательно, что лирическая песня “Любить тебя“ родилась еще в 2015 году во время переживаний из-за ссоры с любимым человеком. Прежде, чем прозвучать в эфирах радиостанций и плейлистах слушателей, трек прошел множественные трансформации: восемь месяцев работы, несколько аранжировок и два соавтора текста, в числе которых и бывшая коллега Анастасии Кожевниковой по участию в группе “ВИА Гра“ и близкая подруга Миша Романова. Только спустя 4 года артистка выпустила сингл, почувствовав, что именно он должен стать первым в новой творческой жизни.

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В своём сольном проекте певица обещает экспериментировать с музыкальным звучанием, но быть такой же откровенной, как и в дебютной работе.



Моя главная цель – не быть мгновением в своей творческой деятельности, а оставаться навсегда искренней и честной в сердцах слушателя, - комментирует начало своего сольного пути и выход первой видео-работы Анастасия Кожевникова.

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Песня “Любить тебя“ уже доступна на всех цифровых площадках, а лирик-видео на сингл – на официальном YouTube-канале Анастасии Кожевниковой, а также в ротации на всех музыкальных телеканалах.



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