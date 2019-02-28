Украина пропустит "Евровидение-2020" в случае победы Лазарева

В НОТУ сделали новое заявление по поводу участия в "Евровидении-2020".

Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, будет ли Украина участвовать на “Евровидение“ в следующем году, если в песенном конкурсе победит представитель России.

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Аласания заявил, что представитель Украины не поедет на “Евровидение-2020“, если оно будет проходит на территории Российской Федерации.

Об этом руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщил на пресс-конференции в Киеве.

“Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали и участия принимать, я думаю, мы тоже не будем“, - убежден Аласания.

Член управления НОТУ Александра Кольцова поддержала заявление коллеги:

“Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену“, - прокомментировала возможный отказ от “Евровидения-2020“ Кольцова.

Отметим, что по последним прогнозам букмекеров на “Евровидение-2019“ лидирует конкурсант от России Сергей Лазарев. Певец уже принимал участие в конкурсе в 2016 году и тогда занял второе место, уступив только представительницы Украины Джамале.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019“.