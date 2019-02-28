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Украина пропустит "Евровидение-2020" в случае победы Лазарева

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 6
В НОТУ сделали новое заявление по поводу участия в "Евровидении-2020".
Украина пропустит "Евровидение-2020" в случае победы Лазарева
Украина пропустит "Евровидение-2020" в случае победы Лазарева
instagram.com/eurovision.ua

Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, будет ли Украина участвовать на “Евровидение“ в следующем году, если в песенном конкурсе победит представитель России.

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Аласания заявил, что представитель Украины не поедет на “Евровидение-2020“, если оно будет проходит на территории Российской Федерации.

Об этом руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщил на пресс-конференции в Киеве.

“Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали и участия принимать, я думаю, мы тоже не будем“, - убежден Аласания.

Член управления НОТУ Александра Кольцова поддержала заявление коллеги:

“Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену“, - прокомментировала возможный отказ от “Евровидения-2020“ Кольцова.

Отметим, что по последним прогнозам букмекеров на “Евровидение-2019“ лидирует конкурсант от России Сергей Лазарев. Певец уже принимал участие в конкурсе в 2016 году и тогда занял второе место, уступив только представительницы Украины Джамале.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019“.

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Теги: Евровидение 2019, Евровидение 2020
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (7)
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meglj    28.02.2019, 15:14
Оценка:  0
meglj
Гондурас он такой
БигМир  (аноним)  28.02.2019, 15:12
Оценка:  0
БигМир
Это поможет украинским исполнителям победить в 2019?
Sancho-s    28.02.2019, 15:11
Оценка:  0
Sancho-s
Пусть сначала победит
гость  (аноним)  28.02.2019, 15:10
Оценка:  0
гость
Я правильно понял, что тупорылая Кольцова сравнила убитых украинцев с собакой?????
свідомий  (аноним)  28.02.2019, 15:09
Оценка:  +1
свідомий
"Певец уже принимал участие в конкурсе в 2016 году и тогда занял второе место, уступив только представительницы Украины Джамале." БигМир, Россия заняла 3-е место - 491 балл. Фильтруй информацию, а то выглядишь глупо!
pусский  (аноним)  28.02.2019, 14:56
Оценка:  -2
pусский
Гы-гы-гы, скакуасов никуда не приглашают, они тупые и опасные! И меньше расходов! РОССИЯ, ВПЕРЁД!!!
Люблю_Украину    28.02.2019, 14:44
Оценка:  -2
Люблю_Украину
не факт ,может кровавого тирана скинут каким-то образом и в стране наступит снова мир и процветание
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