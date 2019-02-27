Судья Нацотбора на "Евровидение-2019" признался, что выступал в России

Евгений Филатов рассказал о гастрольной деятельности в России в 2016 году.

Евгений Филатов, известный также как The Maneken, прокомментировал ситуацию, которая сложилась после финала Нацотбора.

Читай также: “Все к лучшему“: Певица Maruv записала видеообращение к поклонникам

На своей странице в Instagram судья Нацотбора на Евровидение-2019 рассказал, что он получил много писем от фанов с просьбой объяснить свои оценки, поставленные в финале. Но, по мнению Евгения, сейчас уже нет смысла комментировать баллы, когда Украина и вовсе отказалась от участия в песенном конкурсе.

“Bang! Меня, как музыкального эксперта, пригласили выбрать участника от Украины в Нацотборе на конкурс Евровидение 2019. За последние дни я получил десятки звонков и писем с просьбой прокомментировать свой выбор, но, согласитесь, все уже сказано. В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это - полная ж*па“.

Читай также: “Договор составлен на скорую руку“: Maruv рассказала о споре с НОТУ

Также Филатов рассказал, что ему напомнили о концерте The Maneken в России, который состоялся в 2016 году в Краснодаре. Евгений заявил, что это было последнее выступление на территории РФ. К тому же звезда объяснил, что в его группу входили музыканты из России и Украины.

“В последние дни на некоторых сайтах появились обсуждения выступления The Maneken в Краснодаре в 2016 году. Да, оно было и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году, и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ“.

Также Евгений Филатов заявил, что Нацотбор на “Евровидение-2019“ вызвал немало обсуждений и спекуляций.

Нацотбор в 2019-м вызвал немало громких обсуждений острых в обществе вопросов, а вместе с тем и спекуляций. Логичный вопрос - с каких пор песенный конкурс стал самой важной темой в Украине?“, - написал артист.

Напомним, ранее стало известно, что Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019.