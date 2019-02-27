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"Моя родная": Полиграф Шарикoff подготовил новый трек к 8 марта

Комментариев: 2
Артист выпустил новую композицию "Моя родная".
"Моя родная": Полиграф Шарикoff подготовил новый трек к 8 марту
"Моя родная": Полиграф Шарикoff подготовил новый трек к 8 марту
Пресс-служба

Популярный певец Полиграф Шарикoff, ранее известный как Серега, подготовил поклонницам подарок на 8 марта.

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В честь праздника исполнитель выпустил новый трек под названием “Моя родная“.

“Скоро 8-е марта и поэтому я, как автор, полон любви и внимания к прекрасной половине моей аудитории. Этой песней я хотел бы порадовать всех наших родных и любимых женщин раньше других певцов. Женщина - прекрасна как таковая сама по себе. А родная женщина - прекраснее втройне. Осталось только повстречать ее. Иногда на это уходит целая жизнь и немало средств“, - поделился  Полиграф Шарикoff.

Также певец рассказал, о чем его новая композиция.

“Мой лирический герой в результате одной удачной комбинации нашел то, что искал и успокоился. Он нашел свою родную. И теперь это проект длиною в жизнь. Теперь маленькое скромное личное счастье - это его главная инвестиция, а умиротворение и наслаждение простыми земными радостями - его повседневный контент-план. Мой лирический герой желает каждому коллеге по одной родной. Желает каждому найти свою родную и беречь ее. Беречь от горестей и напастей, от потрясений и разочарований. И от других комбинаторов“, - сообщил певец.

Напомним, ранее вышел ремейк культового клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s.

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Теги: Полиграф ШарикOFF
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.02.2019, 12:26
Оценка:  0
гость
А что это за день 8 марта?
SWATFANAT    27.02.2019, 11:35
Оценка:  0
SWATFANAT
Кому он интересен? Куйню какую-то стонет)
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