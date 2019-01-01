Дмитрий Комаров покажет, как выглядит настоящий отдых в стиле "Мира наизнанку".

"Умереть и снова родиться": Дмитрий Комаров испытает на себе древний ритуал индейцев Амазонии Пресс-служба

Настоящий рай для любителей офф-роуд-туров в глубинке амазонского леса ждет поклонников экстремальных путешествий в новом выпуске “Мира наизнанку“ уже завтра в 22.45 на “1+1“.

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Дмитрий Комаров за рулем высоко проходимого внедорожника покажет, как выглядит настоящий отдых в стиле “Мира наизнанку“. Море драйва и адреналина, брызги из-под колес, крутые спуски и резкие подъемы на скорости - команду проекта ждет испытание для настоящих мужчин в амазонских джунглях, где маршрут через лес превращается в экстремальную гонку по бездорожью.

Также в новом выпуске телеведущий испытает на себе уникальный ритуал индейцев исчезающего племени дессана, который, согласно верованиям, уже несколько тысяч лет помогает шаманам наладить связь с духами и обрести тайные священные знания. Местные жители верят - тому, кто пройдет ритуал предстоит “умереть и снова родиться“, но никто из очевидцев, поддавшись действию зелья, не смог описать свои ощущения ранее.

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По традиции “Мира наизнанку“, Дмитрий Комаров пройдет опасный ритуал аяуаска и впервые расскажет, что чувствует человек, выпивший шаманский напиток.

Экстремальный офф-роуд-тур по амазонскому бездорожью и древний шаманский обряд, заставляющий испытать чувства близкие к смерти, смотрите в новом выпуске программы “Мир наизнанку“ в среду, 27 февраля, в 22.45 на “1+1“.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попали в больницу.