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Наталия Холоденко беременна во второй раз

Комментариев: 1
Известная телеведущая и психолог станет мамой во второй раз.
Наталия Холоденко беременна во второй раз
Наталия Холоденко беременна во второй раз
instagram.com/kholodenkon

Известная телеведущая и психолог Наталия Холоденко ожидает появления второго ребенка. Об этом звезда призналась во время съемок для обложки популярного журнала “Viva“.

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Наталия рассказала, что ранее о ее беременности знали еще два человека: отец ребенка и врач. Даже шестилетний сын телеведущей Ларион не знал о том, что скоро станет старшим братом.

“Я старалась никогда особо не афишировать события в своей семье. Когда все публично, это негативно влияет на семью. Кстати, моя публичность стала одним из факторов, который повлиял на развод. Ведь рождаются какие-то слухи. И независимо от того, комментируешь ты их или нет, – они продолжают влиять на твою жизнь и семью“, - объяснила  Наталия Холоденко.

Журналисты Viva утверждают, что в ноябре 2018 года Наталия посетила  день рождения журнала, будучи на шестом месяце беременности. Это значит, что совсем скоро Холоденко во второй раз станет мамой.

Напомним, ранее Машу Ефросинину заподозрили в беременности.

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Теги: наталия холоденко
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Источник: Viva.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    26.02.2019, 15:57
Оценка:  0
GreenPeace!
Она что худая,что толстая страшновата
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