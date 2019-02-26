Наталия Холоденко беременна во второй раз

Известная телеведущая и психолог станет мамой во второй раз.

Известная телеведущая и психолог Наталия Холоденко ожидает появления второго ребенка. Об этом звезда призналась во время съемок для обложки популярного журнала “Viva“.

Читай также: “Прикрывает рукой животик“: В Сети нашли новые доказательства беременности Дорофеевой

Наталия рассказала, что ранее о ее беременности знали еще два человека: отец ребенка и врач. Даже шестилетний сын телеведущей Ларион не знал о том, что скоро станет старшим братом.

“Я старалась никогда особо не афишировать события в своей семье. Когда все публично, это негативно влияет на семью. Кстати, моя публичность стала одним из факторов, который повлиял на развод. Ведь рождаются какие-то слухи. И независимо от того, комментируешь ты их или нет, – они продолжают влиять на твою жизнь и семью“, - объяснила Наталия Холоденко.

Журналисты Viva утверждают, что в ноябре 2018 года Наталия посетила день рождения журнала, будучи на шестом месяце беременности. Это значит, что совсем скоро Холоденко во второй раз станет мамой.

Напомним, ранее Машу Ефросинину заподозрили в беременности.