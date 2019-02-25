В Сети активно подписывают петицию в защиту кандидатуры Анны Корсун (Maruv) для участия в Евровидении-2019.

Число подписей растет на глазах: Украинцы создали петицию в поддержку MARUV instagram.com/maruvofficial

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В Сети активно подписывают петицию в поддержку кандидатуры певицы Анны Корсун (MARUV), которую НОТУ не утвердила для участия в конкурсе Евровидение-2019. Петиция появилась на сайте change.org.

Maruv избрали представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения исполнительницы, - сказано в документе.

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Петиция адресована Европейскому вещательному союзу (EBU), выступающему организатором песенного конкурса “Евровидение“. Она была создана вечером 25 февраля и по состоянию на 14:00, 26 февраля, ее подписало около 8,6 тысяч человек. Количество подписей стремительно увеличивается.

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение-2019 победила певица 27-летняя MARUV (Анна Корсун). Вокруг ее кандидатуры разгорелся скандал - из-за концертов MARUV в России.

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В понедельник, 25 февраля, MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ. Она заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, однако некоторые требования договора демонстрируют “явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе“. После длительных переговоров, договор с НОТУ не был подписан.

Согласно заявлению, сегодня, 26 февраля, в НОТУ начнут искать замену Maruv, которая не поедет на Евровидение.

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