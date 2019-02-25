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Число подписей растет на глазах: Украинцы создали петицию в поддержку MARUV

Комментариев: 3
В Сети активно подписывают петицию в защиту кандидатуры Анны Корсун (Maruv) для участия в Евровидении-2019.

Число подписей растет на глазах: Украинцы создали петицию в поддержку MARUV
Число подписей растет на глазах: Украинцы создали петицию в поддержку MARUV
instagram.com/maruvofficial

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В Сети активно подписывают петицию в поддержку кандидатуры певицы Анны Корсун (MARUV), которую НОТУ не утвердила для участия в конкурсе Евровидение-2019. Петиция появилась на сайте change.org.

Maruv избрали представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения исполнительницы, - сказано в документе. 

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Петиция адресована Европейскому вещательному союзу (EBU), выступающему организатором песенного конкурса “Евровидение“. Она была создана вечером 25 февраля и по состоянию на 14:00, 26 февраля, ее подписало около 8,6 тысяч человек. Количество подписей стремительно увеличивается.

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение-2019 победила певица 27-летняя MARUV (Анна Корсун). Вокруг ее кандидатуры разгорелся скандал - из-за концертов MARUV в России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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В понедельник, 25 февраля, MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ. Она заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, однако некоторые требования договора демонстрируют “явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе“. После длительных переговоров, договор с НОТУ не был подписан. 

Согласно заявлению, сегодня, 26 февраля, в НОТУ начнут искать замену Maruv, которая не поедет на Евровидение. 

Ранее мы писали, что Потап поддержал  Maruv, эмоционально зачитав реп.

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Теги: MARUV, Нацотбор Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2019, 15:22
Оценка:  +1
гость
какой козел Кириленко .такое впечатление что он родился в парламенте то был у ющенка потом у темошенко тепетрь у кри теперь оно решает кому ехать а кому нетолика. у него жена занимается плагиатом. Вот какое быдло у нас министр
гость  (аноним)  26.02.2019, 15:18
Оценка:  +1
гость
Чтобы спасти страну, надо объявить всех подписантов ватниками и отстранить от участия в выборах.
А еще надежней - запереть всех в Одесском доме профсоюзов... и так далее по испытанной схеме.
Boxerogos    26.02.2019, 15:08
Оценка:  0
Boxerogos
А почему бы не составить петицию с требованием обследовать у независимых психиатров всех тех мразишей,называющих себя патриотами,которые не допустили на этот конкурс эту певицу?Эту бы петицию подписали бы миллионы.
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