Новый выпуск реалити-шоу выйдет во вторник, 26 февраля.

Участники "Одруження насліп" проверят на себе, может ли дружба перерасти в страстную любовь Пресс-служба

26 февраля в 22:45 зрители “1+1“ увидят новый выпуск реалити-шоу “Одруження насліп“. Ведущие проекта Егор Тополов и Елена Любченко будут подбирать участникам пару на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости.

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Героями сегодняшнего выпуска станут Олег и Оля. Оба уже были женаты и воспитывают дочерей. Активный и энергичный Олег любит путешествовать и уверен, что живет полной жизнью. “Ищу любимую, вдохновительницу и друга в одной девушке“, - говорит мужчина. Олег мечтает о жене с длинными волосами и жизнерадостными глазами. Готов стать надежной опорой для любимой.

Оля ищет сильного и надежного мужчину, который защитит ее от всех невзгод и станет хорошим папой для дочки. “Я легкая, чувствительная и жизнерадостная“, - описывает себя женщина. Она не любит эгоистичных, сложных в общении и замкнутых людей.

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Олег и Оля - это тот редкий случай на проекте “Одруження наосліп“, когда между молодоженами в первые дни не вспыхнула страсть. Мужчина в день свадьбы даже признается, что не может понять, нравится ли ему Оля. Но в первый совместный вечер участники проекта скажут, что им точно не будет вместе скучно. Олега и Олю ждут совместные прогулки с дочками, приключения в лесу и романтический ужин в ресторане. Они будут драться подушками, заполняя комнату искренним смехом, и начинать утро с бокала вина.

Кем в течение семи дней совместной жизни станут Олег и Оля - хорошими друзьями или счастливой влюбленной парой - смотрите уже сегодня в 22:45 в реалити “Одруження наосліп“ на “1+1“.

Напомним, ранее “Говорить Україна“ помогла девушке найти мать, которая выбросила ее с пятого этажа.