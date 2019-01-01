Победитель Х-Фактора презентовал провокационный клип

Миша Панчишин выпустил клип на авторский сингл "Baby".

После победы в популярном телевизионном проекте, Миша Панчишин не исчез с музыкальных радаров, тем самым нарушив традиции коллег-конкурсантов. В стремлении продолжить артистическую карьеру под сценическим именем Ptashkin, ему помогает продюсер Вадим Лисица.

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Отметим, последний создавал саунд для многих топовых артистов СНГ, включая ALYOSHA, Потап и Настя, LOBODA, группы “Время и Стекло” и многих других.

Ptashkin Пресс-служба

По словам Панчишина, песня Baby – философский итог метаморфоз личности в результате формирования мировоззрения и представлений об отношениях.

“Первые строчки песни пришли шесть лет назад, когда я писал портрет своей девушки. Я любил краски и свою художественную школу, музыки не было даже в планах. А когда мы стали бывшими, воспоминания о этих отношениях покрылись черно-белой лессировкой и трансформировались в полноценную песню”, – откровенничает Ptashkin.

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В поддержку трека артист презентовал одноименное видео. Основной локацией для съемок послужил один из бдсм-баров столицы. В клипе Baby Ptashkin демонстрирует отличную физическую форму, исполняя брейк-данс и акробатические элементы без помощи дублеров. Несмотря на усталость, работа над видео продолжалась около суток.

Напомним, ранее Олег Винник выпустил тизер нового клипа “Роксолана“.