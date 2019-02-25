Звезда 90-х Марина Одольская празднует 7 лет брака с Евгением Ивановым

7 лет назад, на "Голосе страны" Марина Одольская нашла свою судьбу.

Сегодня, 25 февраля, Марина Одольская и ее супруг Евгений Иванов празднуют медную свадьбу.

Уже семь счастливых лет Марина живет в браке с Евгением Ивановым. Пара познакомилась в 2011 году на съемках известного талант-шоу “Голос страны“. И этот проект кардинально изменил жизнь женщины.

Читай также: История любви телеведущей Соломии Витвицкой

Одольская встретила свою любовь - звукорежиссера Евгения Иванова. И уже вместе начали новый этап жизни и творчества. Несколько лет назад, он помог певице вернуться на большую сцену и организовать концерт во дворце “Украина“.

“С Женей мы познакомились в 2011 году на проекте “Голос страны”. Это не была романтическая любовь с первого взгляда. Скорее с первого конфликта. Это меня и привлекло. Обожжённая предыдущими отношениями и громким разводом после 13 лет брака, я не спешила идти на поводу у чувств. Как-то была на работе. Дочь чем-то отравилась и попала в больницу. Ребенок лежит под капельницей, врач приносит список медикаментов, которые нужно купить. Обзвонила друзей - ни у кого не получалось поехать. Около 23:00 набрала Женю. Он сразу же на такси приехал, привез лекарства и отказался брать деньги. Через несколько дней пригласил на день рождения. В кинотеатре заказал частный просмотр любимой ленты “Берегите женщин“. Когда пришла, поняла, что я - единственный гость. После фильма мы уже были вместе. Получив предложение руки и сердца через 4 месяца после знакомства я с лёгкостью согласилась и 25 февраля 2012 мы расписались в одном из киевских ЗАГСов. Только сейчас я со всей серьёзностью понимаю, что это был самый счастливый и судьбоносный день в моей жизни. Он стал тем самым принцем на белом коне, у нас родились двое сыновей, он полюбил моих старших детей, как родных. Женя стал моим вдохновением и, наконец, личным звукорежиссёром!” - рассказала свою историю любви Марина Одольская.

Читай также: Известные ведущие рассказали, как уйти со свидания, которое не нравится

Отметим, что на днях Марина Одольская презентовала свою новую песню “НЕБО“, которая может стать саундтреком любви этой весной.

Напомним, ранее Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном.