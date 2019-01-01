"Сквот": Почему стоит посмотреть новый проект телеканала М1

25 февраля главный музыкальный телеканал Украины запускает программу эксклюзивного формата.

На телеканале М1 – громкая премьера: пятичасовой интерактивный проект “Сквот”. Сквот - это заброшенное помещение или дом, заселенный без согласия владельца. В стилизованном под сквот креативном пространстве ведущие программы в прямом эфире будут комментировать актуальные новости из мира шоу-бизнеса, проводить конкурсы и делиться инсайдами со съемок нового украинского молодежного фильма “Сквот32“, который выходит во всеукраинский прокат с 11 апреля.

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Ведущими программы станут лица канала Маша Виноградова, MR. Sunny, Emma D, Мила Еремеева и Денис Христов, а также – новые имена: герои ленты “Сквот32” – Иван Блиндар, Самбо Сандра, Артём Плёндер. Они не только играют в фильме, но и действительно представляют современную культуру, каждый – по-своему.

Зрители “Сквота” будут знакомиться с новой музыкой и общаться в прямом эфире на совершенно разные темы благодаря социальной сети нового поколения InRating. С её помощью пользователи смогут влиять на ход прямого эфира: выбирать клипы, комментировать и высказывать своё отношение к заданной ведущими теме.

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Также благодаря InRating юзеры получат возможность в реальном времени отправлять свои эмоции в эфир музыкального телеканала М1 и стать непосредственными участниками проекта.

Интерактивный проект "Сквот" Пресс-служба

“Мы создавали “Сквот” на М1 как средоточие всего того, что сейчас интересует молодое поколение, с полной свободой для самовыражения. Вообще явление сквоттинга очень популярно во многих городах мира. Наше креативное пространство в “заброшенном помещении” – одно из первых в Украине и самое первое – на телевидении, – комментирует генеральный продюсер телеканалов М1 и М2 Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Программа “Сквот” будет выходить каждый будний день с 13:00 до 18:00.

Напомним, ранее Maruv рассказала, чего от нее требует НОТУ.