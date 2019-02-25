Олег Винник выпустил тизер нового клипа "Роксолана"

Поклонники Винника заинтригованы анонсами нового клипа артиста.

До премьеры клипа Олега Винника на драматическую песню “Роксолана“ остаются считанные дни. В своих соцсетях певец вовсю делится анонсами новой видеоработы.

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В опубликованных роликах на страницах музыканта в Instagram и Facebook можно увидеть эксклюзивные кадры с бэкстейджа съемок, в которых приняли участие известные актрисы Ольга Сумская и Ада Роговцева.

А сегодня на YouTube-канале исполнителя появился официальный тизер, после чего поклонники Винника сделали выводы, что будущий клип артиста больше напоминает фильм. Фолловеры не скрывают, что очень ждут премьеру.

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“Ми в напруженому очікуванні, схоже замість кліпу побачимо фільм, наповнений почуттями і емоціями“, “З такими жінками, як Ада Роговцева і Ольга Сумська, кліп як справжній фільм виглядає, це СИЛЬНО!“, “Переглянула відео, чомусь аж до мурашок. Відчуваю, кліп буде зі сльозами“, - комментируют подписчики.

Релиз клипа “Роксолана“ состоится 28 февраля на телеканале М1 и официальном YouTube-канале артиста.

Напомним, ранее Олег Винник спел “Вовчицю“ на немецком языке.