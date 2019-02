Евровидение 2019: страны-участницы и песни, с которыми они будут выступать

С каким песнями примут участие артисты из разных стран в евровидении-2019.

Большинство стран-участниц Евровидения-2019 уже выбрали артистов, которые представят страну в мае в Тель-Авиве. В этом году в конкурсе примет участие 41 страна. Согласно финалу национального отбора в Украине, нашу страну в Израиле должна была представлять 27-летняя Анна Корсун (Maruv). Однако сегодня, 25 февраля, стало известно, что певица не подписала договор с НОТУ.

Редакция ivona.bigmir.net подготовила список стран-участниц и их песен на конкурс Евровидение 2019. Список дополняется по мере поступления и выбора представителей в других странах.

Участники Евровидения-2019:

Австралия - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Албания - Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Армения - Srbuk

Бельгия - Eliot Vassamillet, Get To Know.

Великобритания - Michael Rice ‘Bigger Than Us’

Венгрия - Joci Pápai - Az én apám

Германия - S!sters - Sister.

Греция - Katerine Duska.

Испания - “LA VENDA“ - MIKI

Италия - Mahmood - Soldi.

Кипр - Tamta.

Латвия - Latvia - Carousel - That Night.

Литва - Jurijus - Run With The Lions.

Македония - Tamara Todevska.

Мальта - Michela Pace.

Польша - Tulia.

Румыния - Ester Peony - On A Sunday.

Россия - Сергей Лазарев.

Сан-Марино - Serhat.

Словения - ZALA KRALJ & GAŠPER ŠANTL – SEBI.

Франция - Bilal Hassani - Roi.

Хорватия - Roko - The Dream.

Черногория - D-moll - 'Heaven'.

Чехия - Lake Malawi - Friend Of A Friend.

Эстония - Victor Crone - Storm.

Страны, которые еще не огласили победителя или конкурсную песню:

Австрия , Азербайджан, Беларусь, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Финляндия, Швейцария, Швеция.

