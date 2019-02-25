Евровидение 2019: страны-участницы и песни, с которыми они будут выступать
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Большинство стран-участниц Евровидения-2019 уже выбрали артистов, которые представят страну в мае в Тель-Авиве. В этом году в конкурсе примет участие 41 страна. Согласно финалу национального отбора в Украине, нашу страну в Израиле должна была представлять 27-летняя Анна Корсун (Maruv). Однако сегодня, 25 февраля, стало известно, что певица не подписала договор с НОТУ.
Редакция ivona.bigmir.net подготовила список стран-участниц и их песен на конкурс Евровидение 2019. Список дополняется по мере поступления и выбора представителей в других странах.
- Участники Евровидения-2019:
Австралия - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity
Албания - Jonida Maliqi - Ktheju tokës
Армения - Srbuk
Бельгия - Eliot Vassamillet, Get To Know.
Великобритания - Michael Rice ‘Bigger Than Us’
Венгрия - Joci Pápai - Az én apám
Германия - S!sters - Sister.
Греция - Katerine Duska.
Испания - “LA VENDA“ - MIKI
Италия - Mahmood - Soldi.
Кипр - Tamta.
Латвия - Latvia - Carousel - That Night.
Литва - Jurijus - Run With The Lions.
Македония - Tamara Todevska.
Мальта - Michela Pace.
Польша - Tulia.
Румыния - Ester Peony - On A Sunday.
Россия - Сергей Лазарев.
Сан-Марино - Serhat.
Словения - ZALA KRALJ & GAŠPER ŠANTL – SEBI.
Франция - Bilal Hassani - Roi.
Хорватия - Roko - The Dream.
Черногория - D-moll - 'Heaven'.
Чехия - Lake Malawi - Friend Of A Friend.
Эстония - Victor Crone - Storm.
- Страны, которые еще не огласили победителя или конкурсную песню:
Австрия , Азербайджан, Беларусь, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Финляндия, Швейцария, Швеция.
Ранее мы писали, что Украина снова вошла в 5 лидеров на Евровидении-2019.
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