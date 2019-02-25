Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Maruv не поедет на "Евровидение-2019": стала известна причина

Комментариев: 8
НОТУ приняла решение по поводу участия Maruv в песенном конкурсе "Евровидение-2019".
Поедет ли Maruv на "Евровидение-2019": решение НСТУ
Поедет ли Maruv на "Евровидение-2019": решение НСТУ
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 23 февраля прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Кто стал победителем Нацотбора 2019?

Читай также: “Евровидение-2019“: Стало известно, кто представит Украину

По результатам судейского и зрительского голосования победила певица Maruv с песней “Siren song“. Она получила пять баллов от членов жюри и максимум (шесть баллов) от зрителей.

Победа Maruv в финале Нацотбора означает, что именно она должна представить Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Но певицу не утвердили Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ). Причиной стал громкий скандал вокруг певицы из-за ее выступлений в России.

Отказалась ли Maruv от гастролей в России?

Читай также: “Нашу с вами победу хотят отнять“: Maruv рассказала, чего от нее требует НСТУ

Maruv должна подписать контракт с НОТУ, которая является заказчиком украинского Нацотбора на Евровидение. Ранее член правления компании Александра Кольцова заявила, что решение будет принято в течение 48 часов.

Сама же Maruv заявила, что готова подписать контракт и отказаться от выступлений в России. Об этом девушка заявила на своей странице в Facebook.

“Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе“, - написала певица.

Поедет ли Maruv на “Евровидение-2019“?

НОТУ приняла решение по поводу участия Maruv в песенном конкурсе “Евровидение-2019“.

Общественный вещатель официально объявил, что Maruv не представит Украину на  конкурсе “Евровидении-2019“, который состоится в мае в Израиле.

В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Кто такая Maruv?

Читай также: Евровидение-2019: MARUV могут лишить права представлять Украину на конкурсе

Maruv  - известная украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун. Ранее Анна была солисткой группы “The Pringlez“, вместе с которой уже принимала участие в Нацотборе на “Евровидение-2016“. Тогда группа не прошла в финал.

С февраля 2017 года Анна Корсун выступает под псевдонимом Maruv. Девушка стала известна благодаря хиту “Drunk Groove“. А в 2018 году певица выпустила визуальный альбом “Black Water“.

Maruv не собиралась участвовать в Нацотборе в этом году. Но в конце января стало известно, что именно она заменить певицу Tayana, которая отказалась от участия.

Напомним, ранее вокалистка KAZKA высказалась о финале Нацотбора.

Поделись:
Теги: Евровидение 2019, MARUV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.02.2019, 19:43
Оценка:  0
гость
Дык, пусть едет на мокшанские болота, мацкавитское отродье развлекать
гость  (аноним)  25.02.2019, 19:42
Оценка:  0
гость
Ого сколько порохоботов повылазило!
Скоро лизалка кончится.
Срочно ищите новую.
гость  (аноним)  25.02.2019, 19:38
Оценка:  -2
гость
О-о-о!!! И тут уже кацапские выб..лядки нарисовались!
Паскуды кацапские, идите лепить петухов из говна и шишек.
гость  (аноним)  25.02.2019, 19:38
Оценка:  -1
гость
дибилы не компетентные совковые продажные призраки
ИИИИИИИИИИ    25.02.2019, 19:35
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Чья эта никому не известная тёла с сисками до пояса? Кто из депутатов её.... Да и псня на отборе у неё честно спижена. Думает, что никто не помнит певицу Шаде?)))
гость  (аноним)  25.02.2019, 19:33
Оценка:  0
гость
Данное решение, дополнительный гвоздь в гроб тех кто ныне у власти.
CrespoxUA    25.02.2019, 19:29
Оценка:  0
CrespoxUA
Анна,как можно скорее покидай пределы нашего недогосударства с полоумными долбoёбaми во власти и уезжай.Представляя другую страну,ты сделаешь лучше абсолютно всем здравомыслящим людям.А нашим мудaкам впору проводить свой конкурс.Недоафровидение.
Sinobi-life    25.02.2019, 19:38
Оценка:  -3
Sinobi-life
Ваша срасия,хуче чем Африка.
ZE2019    25.02.2019, 19:25
Оценка:  +1
ZE2019
Ганьба суспільному мовнику і всій шоблі йоблі, яка запустила свої політичні копита до пісенного конкурсу!
Евгенийй    25.02.2019, 19:24
Оценка:  +1
Евгенийй
Зиброва надо им отправить. Тогда все будет ок.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь