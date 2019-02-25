Maruv не поедет на "Евровидение-2019": стала известна причина

НОТУ приняла решение по поводу участия Maruv в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

В субботу, 23 февраля прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Кто стал победителем Нацотбора 2019?

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По результатам судейского и зрительского голосования победила певица Maruv с песней “Siren song“. Она получила пять баллов от членов жюри и максимум (шесть баллов) от зрителей.

Победа Maruv в финале Нацотбора означает, что именно она должна представить Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Но певицу не утвердили Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ). Причиной стал громкий скандал вокруг певицы из-за ее выступлений в России.

Отказалась ли Maruv от гастролей в России?

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Maruv должна подписать контракт с НОТУ, которая является заказчиком украинского Нацотбора на Евровидение. Ранее член правления компании Александра Кольцова заявила, что решение будет принято в течение 48 часов.

Сама же Maruv заявила, что готова подписать контракт и отказаться от выступлений в России. Об этом девушка заявила на своей странице в Facebook.

“Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе“, - написала певица.

Поедет ли Maruv на “Евровидение-2019“?

НОТУ приняла решение по поводу участия Maruv в песенном конкурсе “Евровидение-2019“.

Общественный вещатель официально объявил, что Maruv не представит Украину на конкурсе “Евровидении-2019“, который состоится в мае в Израиле.

В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

Кто такая Maruv?

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Maruv - известная украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун. Ранее Анна была солисткой группы “The Pringlez“, вместе с которой уже принимала участие в Нацотборе на “Евровидение-2016“. Тогда группа не прошла в финал.

С февраля 2017 года Анна Корсун выступает под псевдонимом Maruv. Девушка стала известна благодаря хиту “Drunk Groove“. А в 2018 году певица выпустила визуальный альбом “Black Water“.

Maruv не собиралась участвовать в Нацотборе в этом году. Но в конце января стало известно, что именно она заменить певицу Tayana, которая отказалась от участия.

Напомним, ранее вокалистка KAZKA высказалась о финале Нацотбора.