Maruv не поедет на "Евровидение-2019": стала известна причина
В субботу, 23 февраля прошел финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.
Кто стал победителем Нацотбора 2019?
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По результатам судейского и зрительского голосования победила певица Maruv с песней “Siren song“. Она получила пять баллов от членов жюри и максимум (шесть баллов) от зрителей.
Победа Maruv в финале Нацотбора означает, что именно она должна представить Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.
Но певицу не утвердили Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ). Причиной стал громкий скандал вокруг певицы из-за ее выступлений в России.
Отказалась ли Maruv от гастролей в России?
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Maruv должна подписать контракт с НОТУ, которая является заказчиком украинского Нацотбора на Евровидение. Ранее член правления компании Александра Кольцова заявила, что решение будет принято в течение 48 часов.
Сама же Maruv заявила, что готова подписать контракт и отказаться от выступлений в России. Об этом девушка заявила на своей странице в Facebook.
“Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе“, - написала певица.
Поедет ли Maruv на “Евровидение-2019“?
НОТУ приняла решение по поводу участия Maruv в песенном конкурсе “Евровидение-2019“.
Общественный вещатель официально объявил, что Maruv не представит Украину на конкурсе “Евровидении-2019“, который состоится в мае в Израиле.
В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.
Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.
Кто такая Maruv?
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Maruv - известная украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун. Ранее Анна была солисткой группы “The Pringlez“, вместе с которой уже принимала участие в Нацотборе на “Евровидение-2016“. Тогда группа не прошла в финал.
С февраля 2017 года Анна Корсун выступает под псевдонимом Maruv. Девушка стала известна благодаря хиту “Drunk Groove“. А в 2018 году певица выпустила визуальный альбом “Black Water“.
Maruv не собиралась участвовать в Нацотборе в этом году. Но в конце января стало известно, что именно она заменить певицу Tayana, которая отказалась от участия.
Напомним, ранее вокалистка KAZKA высказалась о финале Нацотбора.
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