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"Нашу с вами победу хотят отнять": Maruv рассказала, чего от нее требует НСТУ

Комментариев: 10
Победительница нацотбора Евровидения-2019 Maruv рассказала об условиях договора с НСТУ и попросила поддержки общественности.

"Нашу с вами победу хотят отнять": Maruv рассказала, чего от нее требует НТКУ
facebook.com/pg/MaruvOfficial

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Победительница национального отбора Евровидения-2019, Анна Корсун, которая поет под псевдо Maruv, заявила, что на нее оказывают видимое давление, чтобы артистка отказалась выступать на конкурсе в Тель-Авиве. Об этом Maruv написала на официальной странице в Фейсбук.

Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни.
Я одержала честную победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019“, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять, - написала Корсун. - Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НСТУ (Национальной общественной телерадиокомпанией), который должен быть подписан сегодня до обеда.

Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.

Далее Maruv перечислила основные пункты договора с НСТУ.

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1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен)
2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса)
3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!)
4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)
И еще много чего абсурдного.
В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму, - написала Корсун.

Певица пояснила, что считает требования НСТУ слишком жесткими и невыгодными для себя.

Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама.
Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:
1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.
2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.
3. Придерживаться условий этого договора, - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Maruv #SirenSong #eurovision2019

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

В конце Анна Корсун попросила поддержки у зрителей.

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Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе “Евровидение -2019“.
Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ, - написала Maruv.

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Напомним, что Анна Корсун победила в финале украинского национального отбора, но ее кандидатура еще не утверждена Национальной общественной телерадиокомпанией.

Так, как НСТУ является заказчиком украинского нацотбора на Евровидение, MARUV должна подписать с компанией контракт. Причиной сомнений касательно кандидатуры Анны Корсун стало громкое заявление MARUV о войне в Украине и ее выступлений в России. 

Ранее мы писали, что в нацотборе Евровидения-2019 победила Maruv. 

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Теги: MARUV, Евровидение-2019, Нацотбор Евровидение 2019
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Комментариев (10)
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Zorro-Gerda-50    25.02.2019, 11:59
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Нефик ездить и заключать контракты с страной которая напала на твою РОДИНУ ! К иудам продажным было всегда одно отношение ПРЕЗРЕНИЕ но Иуда потом хоть осознал свою ошибку и повесился за городскими воротами а ты мару продолжаеШ изворачиваться ! Ватным тролям на радость ! Но преждевременная радость !
VikaGraum    25.02.2019, 11:59
Оценка:  0
VikaGraum
Ни один артист в своем уме не подпишет такой кабальный договор.
Что значит, "исключить импровизацию на сцене"? А общение с залом???
Певица не может (и не должна!) выдавать одинаковые, как под копирку, выступления.Люди хотят видеть что-то живое на сцене, а не "поющий автомат".
VikaGraum    25.02.2019, 12:03
Оценка:  0
VikaGraum
Или как в советские времена: сперва нужно с дяденькой в кабинете согласовать свой приветственный выкрик?
"Привет, шпана! Ну что, погнали?" - заменить на "Уважаемые товарищи, мы начинаем наш концерт..."
Бред!
nelci    25.02.2019, 11:57
Оценка:  0
nelci
Большевизм с украинским лицом , работяги уезжают, уедут и другие, кто еще что умеет делать сам, а не трепать языком.
гость  (аноним)  25.02.2019, 11:43
Оценка:  0
гость
ее имя - лабуданавалийкуек2
Алексей    25.02.2019, 11:36
Оценка:  +5
Алексей
Всюду, куда не влезет рыло чиновничьей сволочи получается плохо. Беда Украины и ее главная проблема- чиновная морда на каждом углу...
гость  (аноним)  25.02.2019, 11:33
Оценка:  +3
гость
"грынжол" опять отправьте с правильной песней - "я чкачу и скачки мои высоки"
гость  (аноним)  25.02.2019, 11:30
Оценка:  0
гость
какая из нее певица - очередние - ТРУСИ на сцене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  25.02.2019, 11:24
Оценка:  -5
pусский
Выезжай в Россию, мы ёбнем по всем телевышкам, если что! Охуели нацики, но мы таких с 1945 к общему знаменателю приводили, их всех драчили!
гость  (аноним)  25.02.2019, 11:15
Оценка:  -4
гость
Знала с кем связываешься.Фашики они в в Африке не Бельмондо.
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