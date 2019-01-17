"Нашу с вами победу хотят отнять": Maruv рассказала, чего от нее требует НСТУ

Победительница нацотбора Евровидения-2019 Maruv рассказала об условиях договора с НСТУ и попросила поддержки общественности.

"Нашу с вами победу хотят отнять": Maruv рассказала, чего от нее требует НТКУ facebook.com/pg/MaruvOfficial

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Победительница национального отбора Евровидения-2019, Анна Корсун, которая поет под псевдо Maruv, заявила, что на нее оказывают видимое давление, чтобы артистка отказалась выступать на конкурсе в Тель-Авиве. Об этом Maruv написала на официальной странице в Фейсбук.

Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни.

Я одержала честную победу в Национальном отборе на “Евровидение-2019“, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять, - написала Корсун. - Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НСТУ (Национальной общественной телерадиокомпанией), который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.

Далее Maruv перечислила основные пункты договора с НСТУ.

Читай также: Нацотбор на “Евровидение-2019“: Евгений Филатов прокомментировал выступление MARUV 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен)

2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса)

3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!)

4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)

И еще много чего абсурдного.

В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму, - написала Корсун.

Певица пояснила, что считает требования НСТУ слишком жесткими и невыгодными для себя.

Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама.

Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:

1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.

2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.

3. Придерживаться условий этого договора, - написала артистка.

В конце Анна Корсун попросила поддержки у зрителей.

Читай также: Великобритания назвала своего претендента на победу в Евровидении-2019 Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе “Евровидение -2019“.

Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ, - написала Maruv.

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Напомним, что Анна Корсун победила в финале украинского национального отбора, но ее кандидатура еще не утверждена Национальной общественной телерадиокомпанией.

Так, как НСТУ является заказчиком украинского нацотбора на Евровидение, MARUV должна подписать с компанией контракт. Причиной сомнений касательно кандидатуры Анны Корсун стало громкое заявление MARUV о войне в Украине и ее выступлений в России.

Ранее мы писали, что в нацотборе Евровидения-2019 победила Maruv.