Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз

Комментариев: 0
Сергей Усик поделился радостным сообщением.
Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз
Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз

Читай также: Дочь Оли Поляковой восхитила исполнением хита Кристины Соловий (видео)

Директор, клавишник и аранжировщик группы Антитела Сергей Усик третий раз стал отцом. О радостном событии музыкант сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Facebook.

HELLO! Нове життя в родіні Вусик. Два синочки та нарешті лапочка дочка!", - написал счастливый отец.

Также Сергей опубликовал первое фото малышки.

Facebook

Накануне Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном.

Поделись:
Теги: Сергей Усик, Антитела, стал отцом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь