Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз
Сергей Усик поделился радостным сообщением.
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Директор, клавишник и аранжировщик группы Антитела Сергей Усик третий раз стал отцом. О радостном событии музыкант сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Facebook.
HELLO! Нове життя в родіні Вусик. Два синочки та нарешті лапочка дочка!", - написал счастливый отец.
Также Сергей опубликовал первое фото малышки.
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