Сергей Усик поделился радостным сообщением.

Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз

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Директор, клавишник и аранжировщик группы Антитела Сергей Усик третий раз стал отцом. О радостном событии музыкант сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Facebook.

HELLO! Нове життя в родіні Вусик. Два синочки та нарешті лапочка дочка!", - написал счастливый отец.

Также Сергей опубликовал первое фото малышки.

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Накануне Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном.