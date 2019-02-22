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В США умер стендап-комик Броуди Стивенс

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В возрасте 48 лет скончался американский актер Броуди Стивенс, выступавший в комедийных шоу и на сцене.
В США умер стендап-комик Броуди Стивенс
В США умер стендап-комик Броуди Стивенс
Getty images

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В США умер известный комедийный актер Броуди Стивенс. На момент смерти комику было 48 лет. По информации USA TODAY, он был найден без сознания в одном из районов Лос-Анджелеса.

Броуди был источником вдохновения и другом для многих людей в комедийном сообществе... Он был любим многими, его будет сильно не хватать, - говорится в заявлении представителей актера.

По данным издания, полиция округа Лос-Анджелес сообщила, что Броуди был найден без сознания в одном из районов города и признан умершим на месте. Правоохранительные органы также ожидают результатов дополнительной проверки.

Getty images

Броуди Стивенс (настоящее имя – Стивен Броуди) был известен на стендап-сцене Лос-Анджелеса и часто выступал в клубе Comedy Store. В 2013-2013 годах на американском кабельном канале “Comedy Central“ выходило шоу с его участием Brody Stevens: Enjoy It!. Стивенс также известен благодаря фильмам “Впритык“ (2010), “Мальчишник в Вегасе“ (2009) и “Мальчишник 2“ (2011).

Ранее мать рэпера Децла назвала причину его смерти.

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Теги: Броуди Стивенс, актер, умер
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